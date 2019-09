La responsabilità diventa valore per le imprese

Il sentirsi parte del tutto è un vincolo che dobbiamo assumere nei nostri studi: non esiste un mondo delle aziende distaccato dall’ambito del lavoro, della finanza, della fiscalità, del governo pubblico, dei clienti, dei fornitori, ma un unico sistema in cui tutti hanno una parte, dove nessuno è fondamentale, ma tutti siamo importanti perché chiamati a gestire il benessere collettivo. Cambia la prospettiva: l’angusta visione dell’equazione del reddito e del capitale va sostituita ricomprendendo la remunerazione di quei fattori produttivi che potremmo definire sociali o comuni che l’impresa pur utilizza ma potrebbe non preoccuparsi di ricostituire, limitandosi a delegare nella conservazione di tali beni vuoi il legislatore, vuoi lo Stato o altri soggetti esterni all’impresa. Ne emerge una visione mercantilistica dell’uso dei beni sociali laddove il senso di responsabilità dell’impresa si risolve in un più o meno esatto adempimento amministrativo o in un pagamento tributario o in erogazioni liberali.

Il sottostante di questi comportamenti è un modello che sposta su tutti la perdita dei beni sociali e non è dato conoscere con esattezza se i pagamenti fatti dall’impresa verso lo Stato o un soggetto mediatore dell’interesse pubblico siano remunerativi dell’utilizzo di questi beni o siano in grado di assicurare la loro conservazione nel tempo. Non deve sfuggire che i valori di scambio delle imprese nella logica attuale possano risultare tutti sovrastimati perché non tengono conto del premio per la distruzione/il consumo (più o meno marcati e impattanti) dei beni sociali che quell’impresa sta usando. Nel nuovo modello che vede conteggiati i costi per l’utilizzo e la conservazione dei beni sociali, i valori aziendali assumono più ampi significati favorendo un processo di redistribuzione della ricchezza e un minor grado di disuguaglianza sociale (dalla Nursery o Paternalistic economy alla Awareness o Sustainability economy). Non va sottaciuto l’effetto educativo e formativo del processo di interiorizzazione di tali oneri che non possono essere appalesati e apprezzati solo come sanzioni a comportamenti non conformi a norme di legge. Il comportamento socialmente responsabile diventa un valore/onere proprio dell’azienda. Così l’impresa è vero attore sociale.



Professore ordinario di Economia aziendale Roma Tre;

Presidente Trenitalia; Presidente Aeroporti di Puglia