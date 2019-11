«La Rete unica è uno slogan: Fastweb investe nelle aree svantaggiate» Il numero uno di Fastweb: «Primi nell'ultrabroadband, rimarremo alternativi» di Andrea Biondi

(12963)

3' di lettura

«Il vero tema è che si continua a parlare per slogan. La rete unica non esiste, non è mai esistita e mai esisterà. Il concetto è impreciso in partenza perché Fastweb continuerà a esserci con una sua infrastruttura, che sarà alternativa». Alberto Calcagno, ceo di Fastweb, parla volutamente di infrastruttura e non di rete, «perché in futuro non esisterà più la distinzione fra fisso e mobile, ma esisterà un’unica infrastruttura fatta di fibra, 5G, data center, cloud». L’ad Fastweb al Sole 24 Ore si dice «molto soddisfatto» dei dati sui nove mesi rilasciati ieri dalla telco controllata da Swisscom, «che per Fastweb fotografano il 25esimo trimestre consecutivo di crescita». I ricavi sono saliti a 1,58 miliardi (+4,5%) con Ebitda a 529 milioni (+5%), clienti ultrabroadband a 1,6 milioni (+23%), clienti totali a 2,6 milioni (+4%) e nel mobile a 1,742 milioni (+32%). Se però si parla di futuro e del panorama italiano, l’ad Fastweb non usa mezzi termini nel qualificare il dibattito sulla possibile unione di Tim e Open Fiber per dar vita alla “rete unica” come «enfatizzato e strumentalizzato».

Perché dice questo?

Noi con il fixed wireless stiamo investendo e investiremo, anche nelle aree bianche.

Che sono quelle in cui Open Fiber sta realizzando la rete in fibra come da bandi Infratel.

Appunto. Noi abbiamo sempre investito e questo ci sta premiando visto che siamo primi per accessi ultrabroadband in Italia con il 40% del mercato. È stato naturale investire nella fibra, come è ora naturale investire in questa straordinaria opportunità rappresentata dal 5G. Qui sta la chiave della discussione.

In che termini?

Il fixed wireless (Fwa, ndr.) permette di utilizzare il 5G per quel che è: uno strumento efficace, sostenibile e velocissimo da installare per dotare di prestazioni ultrabroadband città e province che altrimenti sarebbero tagliate fuori dallo sviluppo tecnologico dei prossimi 5-6 anni. È una tecnologia matura che permette di collegare l'ultimo miglio non con fibra ma con le frequenze mobili. Oggi 4G, domani con il 5G. E questo renderà le prestazioni assimilabili alla fibra ma abbattendo tempi e costi. Verizon e At&t inegli Usa o SK Telecom in Corea del Sud lo stanno facendo. Noi stessi lo stiamo testando a Bolzano. E intendiamo investire, come stiamo già facendo, per coprire le aree bianche che al momento hanno accessi praticamente non rappresentabili a livello statistico.

Tim e Open Fiber hanno in discussione sinergie nella realizzazione delle reti in futuro. Una anziché due.

E va benissimo. Non discuto scelte di azionisti che non sono i miei. Ma non si parli di rete unica perché non è così. Sarebbe invece utile se la politica si concentrasse sulla possibilità di facilitare scavi unici con deployment di più reti. In tutto questo, ripeto, noi con il Fwa ci saremo anche in quelle aree bianche in cui mi sembra che l’adozione stia andando a rilento.