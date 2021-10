La retrospettiva dedicata ad Arthur Penn: 13 grandi film da “Anna dei miracoli” al “Piccolo grande uomo”

Ascolta la versione audio di questo articolo

La retrospettiva della sedicesima edizione della Festa del Cinema, a cura di Mario Sesti, è dedicata ad Arthur Penn, il regista scomparso nel 2010 che ha diretto giganti del cinema da Marlon Brando a Robert Redford, da Jane Fonda ad Ann Bancroft,da Warren Beatty a Dustin Hoffman, Paul Newman, Jack Nicholson e Faye Dunaway. Nell’ambito della retrospettiva è prevista anche sabato 23 ottobre una conversazione su Arthur Penn condotta da Mario Sesti e Giorgio Gosetti, con interventi in video di Enrico Ghezzi e Mario Martone. Parteciperanno Donatello Fumarola, di FuoriOrario, e il regista Francesco Calogero.

In visita sul set cineasti leggendari come Godard e Truffaut

Pochi altri registi hanno ricevuto, come lui, la visita sul set di cineasti leggendari come Godard e Truffaut, come racconta lui stesso nella Mise en scene with Arthur Penn di Amir Naderi, che sarà proiettata integralmente nel corso della Retrospettiva. Un regista in grado di disinnescare, fare proprio e rendere trasparente, qualsiasi stile: quello del noir (Bersaglio di notte), quello del western (Furia selvaggia, Il piccolo grande uomo, Missouri), quello del gangster film (Gangster Story). Conoscere l'opera di Arthur Penn significaconoscere meglio anche il cinema.

I finali da leggenda dei film di Penn

I film di Penn hanno finali da leggenda, capaci di affondare per sempre nella memoria di chi li ha visti: indimenticabili quello del Piccolo grande uomo e di Bersaglio di notte. «Il più bel ricordo che ho di lui - sottolinea Mario Sesti - è quando lo accompagnai in albergo dopo l'incontro all'Auditorium di Roma nel 2004. Lo rivedo esile come uno schizzo a carbone, allontanarsi nella hall con un impermeabile chiaro stretto in vita.Quell'uomo minuto, morbido, gentile e sorridente, dall'infanzia così difficile e dal rigore inflessibile, così accogliente nella conversazione e così acuto nel mettere in luce i torti del mondo, era, semplicemente, uno dei più grandi registi viventi. Come uno dei più grandi attori di questo pianeta, aveva l'aria di saperlo bene e allo stesso tempo di non curarsene minimamente».

