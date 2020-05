La riapertura sicura di bar e ristoranti passa anche dai pagamenti digitali

Leggi anche Distanziamento nei ristoranti: il business delle barriere divisorie

Basta un’app o un dispositivo mobile in grado di leggere i supporti di moneta elettronica, ed ecco che anche dentro i locali si potranno gestire più agevolmente i pagamenti in modalità contact less, evitando di mettersi in coda alla cassa.



Nella fase di lockdown, l’opportunità di gestire in modo innovativo i pagamenti attraverso le nuove tecnologie ha visto protagoniste anche le tradizionali botteghe, e quindi macellerie, alimentari, panetterie e fruttivendoli, che hanno più che triplicato le transazioni in forma elettronica.

Il Food & Grocery, fra il periodo pre e post Covid-19 e proprio per via del blocco scattato a inizio marzo, è il settore che ha modificato da subito e in maniera più incisiva i propri processi in chiave cashless. Lo dimostrano, anche in questo caso, i dati registrati da SumUp, secondo cui il numero di commercianti italiani attivi in questo comparto che si sono dotati dei suoi lettori di carte di pagamento elettroniche negli ultimi due mesi sono praticamente raddoppiati. Il boom dei pagamenti digitali, dicono convinti i portavoce della fintech londinese, sarà una delle icone della Fase 2.