Luna 50 anni, dall’elettronica alle auto le ricadute tecnologiche di Apollo 11

Se abbiamo uno smartphone in tasca lo dobbiamo a quella rivoluzione dell’elettronica e dei microcomputer innescata soprattutto dalle missioni spaziali: in pochi anni si è passati dalle valvole ai transistor e da questi ai circuiti integrati. A cavallo tra gli anni ’60 e ’70 astronauti e ingegneri della Nasa hanno smesso di usare il regolo per avvalersi delle calcolatrici elettroniche. E Hewlett-Packard, ora Hp, le sviluppò con il sistema di notazione polacca inversa, portandole nello spazio a bordo.



Informatica di massa, telecomunicazioni satellitari, digitalizzazione dei segnali derivano dall’impulso dato all’innovazione durante le missioni Apollo. Si calcola che per ogni dollaro investito ne sono ricaduti a terra altri 7, in un gigantesco fall-out tecnologico.

E non parliamo solo di elettronica: probabilmente senza quelle tecnologie, Martin Cooper non avrebbe mai potuto creare il Motorola Dyna-Tac nel 1973, il primo telefono cellulare portatile che peraltro concepì stimolato proprio dalle suggestioni incrociate della corsa allo spazio e della fantascienza, visto che l’idea gli venne proprio guardando il comunicatore di Star Trek.

La stessa rivoluzione dei microprocessori fu conseguenza della ricaduta di Apollo sulla Terra e la disponibilità di chip di basso costo permise di far nascere il personal computer, a iniziare dal leggendario Altair 8800, che, con il nome derivato dal film Il pianeta proibito, contribuì a far sorgere l’alba dei computer personali. Per non parlare di display a cristalli liquidi e di led usati nelle strumentazioni.

Ma non solo: ci sono anche piccole rivoluzioni nate sulla Luna come, per esempio, i trapani senza filo nati sulla scia delle mini trivelle a batteria sviluppate da Black&Decker per prelevare campioni di rocca lunare.

Le innovazioni generate direttamente o indirettamente dal programma Apollo e dalla corsa alla Luna appartengono ad ogni campo e non solo all’elettronica o all’aerospaziale (aerodinamica e propulsione).

Ad esempio il Velcro, creato nel secondo dopoguerra, fu perfezionato e divenne un prodotto di largo consumo proprio con Apollo: era utilizzato come sistema di chiusura per l’abbigliamento, i rivestimenti dei veicoli lunari e il packaging dei campioni di rocce di Neil Armstrong e Buzz Aldrin.