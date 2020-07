La ricarica veloce anche da una postazione a casa

My easyWallbox è l'app sviluppata per gestire da remoto la ricarica a casa. Invece di collegarsi a una normale presa di corrente con la wallbox si può ricaricare la propria 500 in modo più veloce, sfruttando le fasce orarie in cui l'energia costa meno. Per comodità, il team di e-Mobility di Fca ha collaborato con due fornitori di energia europei, Engie ed Enel X, per tre wallbox tutte con il marchio Nuova 500, la easyWallbox prodotta da Engie Eps e due wallbox connesse, una prodotta dal Gruppo Engie (Evbox) e una prodotta da Enel X che offrono soluzioni comode per la ricarica a casa. Si può impostare il timer in modo che l'auto inizi a caricarsi a mezzanotte, quando le tariffe elettriche sono più convenienti e s'interrompa alle 05:00 quando termina la fascia oraria più vantaggiosa. Inoltre, si può tenere traccia di quanta elettricità è stata usata per un rapido e efficiente controllo delle spese