La ricerca di equilibrio tra uomo e tech

Italiani protagonisti dell’economia digitale. In passato Federico Faggin, in prima linea nell’invenzione dei microprocessori. Oggi Alberto Sangiovanni-Vincentelli, uno dei professori più stimati della Silicon valley. Entrambi presenti al Festival dell’Economia di Trento.

VENERDÌ 26 MAGGIO

La coscienza, la vita e l'intelligenza artificiale

I protagonisti: Federico Faggin (nella foto in alto, presidente Faggin Foundation); Alessia Maccaferri (giornalista Il Sole 24 Ore)

SABATO 27 MAGGIO

L’innovazione è come il tartufo: non si può coltivare ma quando uno lo trova ha vinto un tesoro

I protagonisti: Alberto Sangiovanni-Vincentelli (nella foto in basso, Università di California Berkeley); Enrico Vita (amministratore delegato, Amplifon); Enrico Pagliarini (giornalista Radio 24)