La ricerca italiana e il ruolo che potrà ricoprire nella ripartenza post Covid

Dopo più di un anno di tempo sospeso dal Covid-19, il crollo di contagi e di decessi nei Paesi stranieri (Israele, Regno Unito) e nei luoghi del nostro Paese dove la campagna vaccinale è stata già estesamente condotta (strutture sanitarie, RSA) mostra che si può finalmente cominciare a uscire dalla logica del pensiero emergenziale per volgere lo sguardo al futuro.

Insieme con perdite tragiche, in termini di vite umane e di deterioramento del tessuto socio-economico, la pandemia lascerà in eredità anche la consapevolezza del ruolo fondamentale della ricerca scientifica e dei processi di innovazione tecnologica; insomma di quel “coraggio della competenza” al quale Mario Draghi ha fatto più volte riferimento. Questa pandemia avrà, nella storiografia dei decenni avvenire, un valore periodizzante come, poniamo, la peste per la “crisi del Seicento”.

È certo infatti che siamo di fronte a un evento epocale, che pone un problema generale di ripartenza e di sostenibilità del sistema-Paese offrendo però nello stesso tempo un'opportunità irripetibile: in un quadro molto variegato, che necessita di una visione strategica, il Recovery fund si presenta infatti come un'occasione unica per costruire un futuro solido per le next generations, se usato per investimenti massicci nella ricerca e nell'economia della conoscenza.

In questa prospettiva, il sistema della ricerca italiana (che, non dimentichiamolo, è ai vertici nel mondo nonostante un cronico sottofinanziamento) è pronto a fornire il proprio contributo, nei suoi versanti complementari e sinergici delle Università statali e non statali e degli Enti di ricerca. In particolare, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, radicato su tutto il territorio nazionale, dal Nord al Mezzogiorno, e al contempo protagonista di relazioni e di iniziative internazionali, ha voluto attestare la propria voglia energica di rendersi utile al Paese attraverso un documento che è stato consegnato alla Ministra Cristina Messa venerdì scorso, in una riunione operativa alla quale ella ha presenziato dando un segnale forte di attenzione e di vicinanza a un mondo che ben conosce, per avervi a lungo operato da protagonista.Il documento, sintetico ma molto concreto, concepito su impulso dell'attuale Presidenza vicaria e realizzato con i contributi provenienti dai Direttori dei sette Dipartimenti, mette a sistema le potenzialità dei quasi cento Istituti di ricerca e rende evidente quale apporto fattivo il CNR potrebbe fornire per raggiungere al meglio i vari obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Una delle sfide più importanti che animano il Recovery Plan è, come è noto, la digitalizzazione: in questo campo l'Ente ha già sviluppato tecnologie digitali (IoT, Block Chain, Big Data) per la resilienza e sicurezza informatica e fisica delle filiere produttive e delle infrastrutture, nonché dei processi, davvero decisivi, di modernizzazione della Pubblica Amministrazione.