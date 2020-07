La ricerca di senso, anche al lavoro, non può essere un lusso per pochi Ogni lavoro, con pochissime eccezioni, può essere o può diventare un lavoro generatore di senso di Vittorio Pelligra

Il 14 marzo 2012, Il New York Times, pubblicò un editoriale con il quale Greg Smith, un alto dirigente del colosso bancario Goldman Sachs, spiegava perché, dopo 12 anni di lavoro per la banca, aveva deciso di lasciare quella più-che-molto-remunerativa posizione per la quale si era impegnato molto duramente fin da quando era studente. “Credo di aver lavorato qui abbastanza a lungo – scrive Smith – da aver compreso quale traiettoria hanno assunto la cultura, le persone, l'identità aziendale. Posso onestamente dire che quest'ambiente è diventato tossico e distruttivo come mai prima. Gli interessi dei clienti sono sempre più marginali rispetto al modo in cui l'impresa pensa, opera e continua a fare soldi (…) Potrebbe sembrare sorprendente – continua Smith nel suo articolo-confessione - ma la cultura è sempre stata una parte vitale del successo di Goldman Sachs. Ha a che fare con il lavoro di squadra, l'integrità, lo spirito di umiltà e ricercare sempre il meglio per i nostri clienti. Questa cultura è ciò che ci ha consentito di guadagnare la fiducia dei nostri clienti per 143 anni (…) Se mi guardo intorno oggi non vedo praticamente alcuna traccia di ciò che mi ha fatto scegliere di lavorare per questa azienda per molti anni. Non ho più l'orgoglio né la convinzione”.



L'articolo suscitò, all'epoca della sua pubblicazione, una valanga di reazioni: dall'entusiastico supporto degli “indignados” di mezzo mondo, alle accuse di opportunismo e ingratitudine da parte di molti nella business community internazionale. Forse una crisi di mezza età, forse una insoddisfazione profonda, certamente la considerazione che il proprio lavoro aveva perso, o forse non aveva mai avuto, la capacità di generare risposte alle aspettative di senso a cui, ora, Greg Smith aveva iniziato, per qualche ragione, a dare valore. Il lavoro, anche il più prestigioso e remunerativo, se non soddisfa questa domanda fondamentale di significato, che ognuno di noi, presto o tardi, si pone, sarà sempre fonte di insoddisfazione profonda. I soldi potranno, forse, rendere tale insoddisfazione un po' più tollerabile, ma non la potranno, mai, far sparire del tutto. E' da qualche settimana che su “Mind the Economy” ci occupiamo del tema della ricerca di senso e del ruolo che il lavoro gioca in questo processo. Siamo partiti dal grande shock pandemico e dalle traiettorie di cambiamento che questo ha impresso sui modi e sui tempi del nostro lavoro, per andare a fondo ad esplorare se questo momento possa essere quello propizio per un ripensamento radicale della progettazione, dell'organizzazione, della contestualizzazione, del riconoscimento e, in una parola, del significato stesso del lavoro.

Una delle obiezioni che più frequentemente emergono quando si fa notare l'importanza del fatto che ogni lavoro debba essere ancorato ad una radice di senso, è quella secondo cui, in qualche modo, tale possibilità non è per tutti.

Che la ricerca di senso anche attraverso l'attività lavorativa è, in fin dei conti, un lusso che pochi possono concedersi. Creative, libere, indipendenti, smaterializzate. Così devono essere le attività per poter ambire a generare senso per chi ha la fortuna di poterne fare il centro del proprio lavoro. Chi invece è vincolato in una catena di montaggio o legato alla postazione telefonica di un call center o nella precarietà di un lavoro stagionale, un cameriere, una receptionist, un bagnino, non può permettersi tale lusso. Deve accontentarsi dello stipendio, speriamo almeno regolare e giusto, con cui cercare di compensare la fatica di un lavoro, esistenzialmente, poco soddisfacente. Sono convinto che le cose stiano altrimenti. Che ci sia un orizzonte di significato aperto alle aspettative di ciascuno di noi, indipendentemente, o quasi, dal tipo di lavoro che si svolge. Abbiamo già visto che ci sono dei lavori che vengono percepiti come socialmente inutili e altri, quelli delle “sin industries”, che sono addirittura socialmente dannosi. Ma fatta eccezione per questi, la possibilità di trovare un senso in quello che si fa, non è un lusso riservato a pochi.

A patto, certo, che chi quei lavori li progetta e li gestisce, i job designer e i manager, abbiano la capacità di non annientare attraverso la loro pochezza, le promesse di senso che ogni azione generatrice di valore porta in sé. Tre esempi per i tanti altri possibili: un'acciaieria, un call center e dei bagnini, appunto. Analizzando i dati di trentasei differenti impianti, di diciassette diverse imprese, Casey Ichniowski, Kathryn Shaw e Giovanna Prennushi (“The Effects of Human Resources Management Practices on Productivity: A Study of Steel Finishing Lines,” American Economic Review 87(3), 1997, pp. 291-313.) analizzano l'effetto sulla produttività di alcune pratiche innovative di gestione del lavoro. La prima conclusione alla quale giungono è che, prese singolarmente, le varie misure hanno effetti irrilevanti; ma se combinati nel giusto mix, gli incentivi, la valorizzazione del lavoro di squadra, le mansioni flessibili, la formazione continua, il coinvolgimento della risoluzione dei problemi, canali di comunicazione costantemente aperti con il management, possono esercitare un effetto fortissimo sulla soddisfazione dei lavoratori e sulla loro produttività. La conclusione generale è che anche in una industria nella quale molte imprese ancora adottano approcci tradizionali - definizioni anguste e limitative delle varie mansioni, regole stringenti e vincolanti, remunerazione oraria e controllo asfissiante da parte dei supervisori – gli spazi e le possibilità per generare senso sono enormi.