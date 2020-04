La ricetta anti-virus di Erdogan: Ankara torna a tagliare i tassi

Rifugiati: un dramma nel dramma

I 2.300 morti dichiarati finora non convincono. Sarebbero molti di più. D’altronde l’Italia, il cui sistema sanitario è migliore di quello turco, presenta un numero di contagi ufficiali doppio, ma un numero di decessi dieci volte superiore. Certo la popolazione turca è molto più giovane, ma qualcosa non quadra. A far luce su questa anomalia ci ha pensato un’inchiesta del New York Times. Comparando i dati mensili dei decessi, il quotidiano americano ha trovato come nelle tre settimane a cavallo tra marzo e aprile i decessi a Istanbul siano più che raddoppiati rispetto allo stesso periodo del 2019 e anche rispetto al 2018.Il numero reale delle vittime resta un’incognita. Ma potrebbe salire in modo drammatico. Perchè c’è anche il dolente capitolo “rifugiati. L’Oms ha avvertito sulla possibilità che il virus possa colpire i quattro milioni di rifugiati presenti in Turchia (il 90% arriva dalla Siria).

Grazie alle politiche di Erdogan, anche a loro, al pari di tutti i cittadini turchi, è estesa la sanità pubblica. «In Turchia vi sono diverse aziende locali che producono materiale sanitario da protezione, tra cui tute e mascherine, e in alcuni casi lo esportano - spiega Gino Costa, Country Advisor per Italia dell’Ufficio della Presidenza turca per gli Investimenti -. A questo si aggiunga che alcuni stabilimenti di grande case automobilistiche operanti in questo Paese hanno ridotto la produzione a causa del crollo della domanda, ma al contempo hanno convertito alcuni reparti per produrre ventilatori polmonari».

Un’economia vulnerabile

«I mega progetti infrastrutturali voluti da Erdogan - aggiunge Gino Costa - avevano interessato anche il settore sanitario. Gli ospedali e le cliniche all抋avanguardia realizzati negli scorsi anni in tutto il Paese si stanno ora rivelando utili». Per quanto migliorato, il settore sanitario sarebbe comunque travolto in caso di una brusca accelerazione dei contagi.

In questo contesto, il timore è che la pandemia dia il colpo di grazia a quella che ormai è divenuta una delle economie più vulnerabili tra quelle dei Paesi emergenti. L’impatto del Covid-19 si è già fatto sentire.Secondo un recente sondaggio di Reuters, per la prima volta negli ultimi 10 anni il 2020 si concluderà con una recessione piena, con il Pil a -1,4%. Il governo aveva stimato una crescita del 5 per cento. Ankara ha poche frecce al proprio arco per sostenere la popolazione e le imprese qualora l’epidemia costringesse il Paese ad adottare un prolungato e totale lockdown.

Le misure a sostegno della popolazione finora assunte sembrano più rapide che in altri Paesi, ma certo non sono sufficienti. Le casse dello Stato non permettono troppa generosità. E il futuro è tutt’altro che rassicurante. Nel 2020 la lira si è già ulteriormente deprezzata del 14% rispetto al dollaro americano. Sono quasi 300 i miliardi di dollari i debiti in valuta straniera dovuti dalle imprese turche. Lo stato delle riserve in valuta pregiata della Banca centrale poi parla da solo. Sarebbero crollate a un miliardo e mezzo di dollari. Meno di due anni fa erano a 65 miliardi , ha scritto di recente Foreign Policy.