La ricetta anticrisi della ministra

Una riflessione critica sull’anno terribile della pandemia è punto di partenza e di arrivo. «Conosciamo ancora pochissimo e il Covid-19 ci ha ricordato quanto siamo fragili e quanto la scienza non possa dare risposte assolute e in breve tempo. Tuttavia la conoscenza è l’unica fonte a cui attingere per avere un orientamento che si basi sulla comprensione dei fenomeni e non su un’opinione. La vivace discussione fra esperti a cui si è assistito nelle fasi più tragiche, è in realtà un elemento base per chi fa ricerca. In epoche normali, fuori dall’emergenza, aiuta a far emergere le conclusioni più rilevanti. Nonostante la confusione che il dibattito può aver generato nei “non esperti”, le ricerche messe in atto con metodo e velocità sono state le sole in grado di combattere la malattia».

Eppure la conoscenza non coincide con l’informazione né con una valanga di fatti nudi e dati bruti. Su questo Maria Cristina Messa è chiara: «Se da un lato occorre ridurre al massimo i tempi per poter comunicare al mondo scoperte rilevanti, dall’altra è necessario un maggior rigore affinché non s’inducano false credenze nelle persone o vengano pubblicati deboli risultati facilmente confutabili da una corretta revisione. In un mondo governato da una fortissima competizione e da un ruolo sempre più economicamente rilevante dell’editoria scientifica, il richiamo al rispetto dei principi etici che regolano la correttezza del processo scientifico e l’accessibilità a dati affidabili e riproducibili, è necessario. Questo è ancora più importante in tema salute, argomento che da sempre mi appassiona e a cui ho dedicato molto del mio lavoro».

Le parole possono essere transitive, un ponte tra ieri e oggi, memoria e basi per costruire. «Le nuove generazioni, i nativi digitali che tanto possono agire solo interfacciandosi con un computer, sanno di dover affrontare un mondo impegnativo, dove per la prima volta la loro generazione potrebbe vivere peggio di quella che li ha preceduti. Per questo voglio dir loro che il metodo della conoscenza è il migliore “strumento” che abbiano a disposizione».

Esce dai panni della ministra e veste quelli dell’insegnante, professione che per anni ha esercitato: «Studiare, sapere, conoscere per se stessi, per propria soddisfazione e realizzazione personale, è stimolante, ma poco utile. La trasmissione del sapere ad altri, giovani o meno giovani, non è mai un percorso rettilineo e univoco, avviene in più direzioni e forma una sorta di albero che ramifica e porta verso orizzonti imprevedibili. Il rapporto maestro-allievo arricchisce entrambi e il miglior maestro è quello che spera che l’allievo lo superi. Così evolve la conoscenza».