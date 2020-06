La ricetta dell’Irlanda per ripartire: compromesso storico e politiche verdi Spinti dalla crisi post coronavirus, gli arcinemici della politica irlandese, Fine Gael e Fianna Fail, sono pronti a governare per la prima volta insieme, con il sostegno dei Verdi. di Michele Pignatelli

Il leader del Fianna Fail Micheal Martin. Se l’accordo sarà finalizzato, sarà premier fino a dicembre del 2022

Spinti dalla crisi post coronavirus, gli arcinemici della politica irlandese, Fine Gael e Fianna Fail, sono pronti a governare per la prima volta insieme, con il sostegno dei Verdi.

Gli arcinemici della politica irlandese, Fine Gael e Fianna Fail, sono pronti a governare per la prima volta insieme, con il sostegno numericamente indispensabile dei Verdi. A più di quattro mesi dalle elezioni, l’Irlanda riparte da un compromesso storico che è figlio di due eventi epocali: il voto stesso di febbraio, segnato da un successo senza precedenti dei nazionalisti dello Sinn Fein, e – soprattutto - la crisi economica indotta dal coronavirus, che ha azzerato la miracolosa ripresa di Dublino. Così lunedì 15 giugno i leader di Fine Gael, Fianna Fail e Verdi hanno annunciato l’intesa e il programma di governo.

Accordo al vaglio della base dei partiti

Perché il nuovo esecutivo veda ufficialmente la luce servirà però l’approvazione della base dei tre partiti, chiamata a esprimersi nei prossimi giorni, e quella meno scontata è proprio quella degli ambientalisti. «È l’ostacolo più difficile da superare – conferma David Farrell, presidente della Scuola di politica e relazioni internazionali dello University College di Dublino – perché serve il via libera dei due terzi dei membri del partito, al cui interno è tra l’altro in corso una competizione per la leadership. Ma questo – aggiunge – potrebbe alla fine anche aiutare, visto che Catherine Martin, la sfidante dell’attuale leader, ha anche guidato la delegazione dei Verdi nei negoziati per la formazione del governo».

I perché della grande coalizione

Una sorta di grande coalizione in funzione anti-Sinn Fein, che mettesse insieme i due grandi partiti centristi, usciti divisi dalla lotta per l’indipendenza dalla Gran Bretagna, era stata già ipotizzata all’indomani del voto dell’8 febbraio. Un voto in cui i nazionalisti, un tempo braccio politico dell’Ira, risultarono in percentuale i più votati, pur senza ottenere il maggior numero di seggi, perché avevano presentato un numero di candidati inadeguato all’exploit poi effettivamente registrato. E nessuno dei partiti storici aveva abbastanza seggi per guidare una coalizione che li escludesse.

Ma la chiave interpretativa dell’accordo di oggi, secondo Farrell, avrebbe potuto essere questa solo «se il governo si fosse costituito subito, qualche mese fa, quando Fine Gael e Fianna Fail temevano che nuove elezioni avrebbero avvantaggiato lo Sinn Fein. Oggi, probabilmente, pesa di più la crisi causata dal Covid (gestita peraltro piuttosto bene dal Fine Gael del premier Leo Varadkar): sarebbe difficile tenere elezioni in un momento buio come questo, in uno scenario completamente cambiato per i partiti. Infine, semplicemente, è stato necessario un po’ di tempo perché tutti si abituassero all’idea che questa alleanza si poteva fare».

Il peso dell’emergenza Covid

A rendere necessaria una rapida uscita dallo stallo c’è inoltre l’urgenza di avere un Governo e un Parlamento pienamente operativi entro fine mese, per l’approvazione o il rinnovo di misure legislative e finanziarie per far fronte all’emergenza, tra cui sei miliardi e mezzo di aiuti alle imprese.