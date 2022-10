La ricetta per pianificare nell’incertezza: visione, collaborazione e tecnologie

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

La situazione di turbolenza che interessa molte catene di approvvigionamento non è certo terminata. E non è certo venuto meno l’impatto diretto sulle organizzazioni ad essa associabile, proprio perché costringe il management a gestire molte attività aziendali strategiche, come per esempio il procurement, in uno scenario fortemente condizionato da cicli di instabilità che stanno diventando sempre più brevi. Quali soluzioni mettere in campo per ovviare, o per lo meno contenere, il rischio di perdere efficacia nel processo di pianificazione?

Secondo Romeo Scaccabarozzi, amministratore delegato di Axiante, business innovation integrator italiano da anni attivo su progetti di trasformazione digitale delle imprese, non esiste una soluzione preconfezionata da adottare, bensì un cambiamento di approccio e di impostazione.

Loading...

“Nelle fasi di grande incertezza - spiega - è vitale farsi trovare preparati: che una supply chain mono fornitore fosse rischiosa e soggetta a possibili rotture o rallentamenti era immaginabile e se un’organizzazione non ha delineato per tempo una serie di scenari prevedibili a cui fare fronte ne paga oggi le conseguenze. Gli eventi esterni non governabili si manifestano ormai uno dietro l’altro e l’esigenza di ipotizzare scenari di domanda e offerta multipli e alternativi diventa prioritaria, non solo per comprendere quali possibili ipotesi si realizzeranno, ma anche e soprattutto per dare priorità alle diverse opzioni”.

Il punto di svolta è dunque ragionare diversamente all’interno dell’organizzazione, partendo dal presupposto che la necessità di affrontare variazioni repentine espone i team di lavoro a prese di posizione diverse e contrastanti tali da poter influenzare, in una direzione o in un’altra, la scelta di traiettoria dell’azienda. Da qui l’esigenza di trovare un punto di convergenza per agire rapidamente e di comune accordo attraverso un processo che è molto più di un esercizio analitico e che richiede un approccio altamente interattivo tra la base e il vertice dell’organizzazione.

In questi ultimi anni osserva in proposito l'AD di Axiante, “è sicuramente cresciuta la consapevolezza di pensare a strategie legate a scenari futuri anche poco probabili e non più in funzione dei trend del presente” ma si è fatto per contro ancora poco “per mettere a fattor comune competenze e risorse per la definizione di una strategia in grado di resistere all’evento imponderabile. Se parliamo di procurement e supply chain, tutto il management deve concorrere all’analisi del problema, non solo la figura del responsabile acquisti”.