«La ricetta vincente? Costi contenuti e velocità di sviluppo dei progetti»

L’accordo tra Istituto italiano di tecnologia e Camera di commercio di Genova è vincente sia per le piccole aziende, che potranno avere a disposizione un team di ricercatori a costi molto contenuti, sia per l’Iit, che può così estendere la sua vocazione al trasferimento tecnologico anche alle Pmi. A spiegarlo è Giorgio Metta, direttore scientifico dell’Istituto genovese.

In che misura questa intesa si inserisce nella logica dell’Iit?

Come Istituto di tecnologia, in generale, stiamo da tempo cercando di avere un canale e risorse a disposizione per consentire alle Pmi, che tipicamente sono quelle iscritte alle Camere di commercio, di assicurarsi innovazione, creando i presupposti perché siano in grado di chiedere a noi delle soluzioni e, al contempo, fare in modo che l’Iit sia in grado di portare avanti le soluzioni anche su progetti piccoli. Le grandi imprese, infatti, hanno i mezzi per finanziare la ricerca anche pluriennale, con accordi che molto spesso prevedono team di lavoratori congiunti. Il problema con le piccole, invece, è che, a volte, hanno esigenze anche semplici, ma si manifestano difficoltà, sia da parte loro, che non possono permettersi i costi della ricerca, sia da parte nostra, che non riusciamo ad agire abbastanza velocemente da far partire il progetto, prendere delle persone per seguirlo e svilupparlo. Questo perché i tempi sono stretti e le risorse finanziarie esigue.

Quindi?

Quindi l’ideale, per noi, è attrezzarci in modo da avere dei gruppi che garantiscano già la disponibilità tecnica delle persone per sviluppare progetti; mentre, per le piccole aziende, è avere un canale privilegiato che consenta loro di selezionare i progetti, per evitare di perdere tempo puntando su piani che poi non si riesce a concludere. Da qui nasce l’idea dell’accordo che abbiamo firmato con la Cciaa di Genova. In primis, dunque, apriremo un canale di comunicazione con il network complessivo della Cciaa e lì faremo una selezione delle progettualità, per la quale ci aiuterà lo stesso ente camerale. Una volta comprese le esigenze, cercheremo di sviluppare progetti che, o perché sono riutilizzabili su più aziende o perché abbiamo già a disposizione le risorse per svilupparli, potranno essere portati a termine con risorse di entità più modesta di quella consueta. Noi, dunque, terremo pronta una squadra di ricercatori e tecnici per sviluppare i progetti; e le imprese, se ce ne sono tanti, creeranno insieme quella piccola massa critica che permetterà di svilupparli davvero.

I 2,5 milioni che vi verserà la Cciaa servono a questo?

Sì, esatto. Creare il canale, avere già alcune persone in qualche modo già pronte è una cosa che Iit farà e manterrà in funzione. E quella cifra copre i costi che garantiscono al gruppo complessivo l’accesso ai laboratori e la possibilità di fare ricerca. Anche una ricerca di tre mesi può essere molto utile per una Pmi e quella cifra paga, in qualche modo, l’overhead di un progetto i cui costi, altrimenti, se li dovessi caricare su ogni singolo piano, salirebbero molto. Quei 2,5 milioni ci consentono di serializzare i progetti, di metterli insieme e di portarli avanti in tempi brevissimi, avendo la risorse in casa.