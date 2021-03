La ricomposizione degli interessi e l’arte del depistaggio dai dolori Classe 1936, formato al Mondo di Pannunzio, fautore della terza via, avvocato di rango e protagonista di snodi del nostro Novecento di Paolo Bricco

Classe 1936, formato al Mondo di Pannunzio, fautore della terza via, avvocato di rango e protagonista di snodi del nostro Novecento

7' di lettura

Natalino Irti, classe 1936, è un uomo del Secolo breve. Non lo è soltanto per le cose che ha visto e che ha fatto nella sua attività di intellettuale e di giurista al centro di molti capitoli della vita italiana. Lo è soprattutto per come ha vissuto: Irti appartiene a quella schiatta del Novecento per la quale la professione e la cultura si sono sovrapposte e fuse, nell’idea che il diritto e la filosofia risultino più che confinanti, nella convinzione che il potere non esista senza responsabilità e nel comune sentire che le vicende della politica e dell’economia alla fine non siano nulla senza una complessiva e unitaria concezione del mondo e del rapporto fra gli uomini.

A Roma all’Hostaria da Vincenzo di Via Castelfidardo, vicino al Ministero dell’Economia, il professore è accolto più con affetto cordiale che con deferente cortesia. «Non parliamo della mia attività di avvocato, sono sempre tenuto al segreto professionale», dice sorridendo. E perciò tace intorno alle grandi cause e agli arbitrati di cui è stato protagonista.

Loading...

Un caso chiarisce bene il codice profondamente novecentesco composto dalla molteplicità esistenziale, cognitiva e culturale. Prima di scegliere il vino, racconta: «Enrico Cuccia e Romano Prodi, il primo fondatore di Mediobanca e il secondo presidente dell’Iri, si divisero sul metodo delle privatizzazioni, in particolare delle tre banche di interesse nazionale: il Credito Italiano, di cui io ero presidente, la Banca Commerciale Italiana e il Banco di Roma, che formalmente erano le azioniste dell’istituto di via Filodrammatici. Non fu un puro conflitto di potere. Si misurarono due idee distinte del mercato, che erano espressioni di differenti visioni culturali. Cuccia riteneva che andassero garantite la stabilità e la continuità gestionale, con una cerchia più limitata di soggetti istituzionali e di famiglie grandi azioniste. Prodi aveva una visuale più larga. Pensava che andassero coinvolti anche i piccoli e medi investitori. La sua formazione cattolica influiva. Esprimeva, mi viene da dire, una idea più democratica del mercato. Cuccia appariva, in qualche misura, più elitario. Io ero appunto presidente del Credito Italiano. In fondo, mi venne in soccorso il mio gusto per le distinzioni logiche: mi considerai più un oggetto che un soggetto. La banca da me presieduta era, appunto, oggetto di privatizzazione. Prima che soggetto privatizzatore».

Questo episodio delinea un preciso canone antropologico in chi lo ha visto e lo ha vissuto e, adesso, lo ricorda e lo interpreta: conflitto e potere, diritto e filosofia, visione e cultura. Puro Novecento: «Con Cuccia si parlava di letteratura e di Sud. Di Guido Carli, una delle menti più lucide che io abbia incontrato e con cui ho collaborato nella trasformazione della vecchia università Pro Deo nella Luiss, intuivo quanto la sua intelligenza e la sua cultura fossero aperte e quasi mortificate dalle sole questioni economiche e finanziarie», riflette Irti, che è anche accademico dei Lincei.

«Ma non parliamo di queste vecchie storie, già riposte in archivio – dice – scegliamo piuttosto il vino. Un rosso d’Abruzzo va bene?”, dice introducendo in questo incontro conviviale il tema delle radici marsicane. In tavola il cameriere porta un Montepulciano Agri Cosimo del 2015. Irti è di Avezzano: suo padre Aurelio, classe 1900, era avvocato penalista con formazione dannunziana, volontario a 17 anni nella Prima guerra mondiale, nazionalista e fascista; sua madre Maria, del 1908, era una ragazza della buona borghesia, che leggeva romanzi e suonava il piano.