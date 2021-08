La ricostruzione del Centro Italia modello di resilienza

3' di lettura

Nel quinto anno dal sisma del 2016 anche Draghi, ad Amatrice per l’anniversario, esprime a suo modo soddisfazione. Sì, perché il clima è molto cambiato e il commissario straordinario Legnini, alla guida della ricostruzione da poco più di un anno, sembra davvero aver adottato il motto whatever it takes ed i risultati si vedono.

Circa 5 mila cantieri aperti, 3.300 decreti di approvazione dei progetti e concessione dei contributi nei primi mesi del 2021, accelerazione delle opere pubbliche, semplificazioni amministrative che funzionano, ordinanze speciali per i comuni maggiormente colpiti e, non certo per ultimo, una fiducia ritrovata tra i cittadini e gli operatori economici.

Al contrario dei suoi predecessori, il presidente Draghi non ha dovuto ascoltare le lamentele, per l’inerzia dello Stato: ora, viceversa, sono piuttosto i professionisti e le imprese in affanno, con lavori in eccesso e con il rischio di rallentare i lavori.

Di qui l’appello ben motivato del commissario Legnini, un vero punto di svolta, con l’invito a «venire a lavorare nel centro Italia» rivolto a imprese e reti professionali perché il rischio è che ora l’offerta pubblica possa superare la domanda.

E da fare certo non manca perché la sfida resta epocale e di grande interesse perché vi sono ancora migliaia di interventi pubblici e privati da realizzare (3.550 solo su edifici di culto) e perché i luoghi della ricostruzione sono veri scrigni di arte e natura in grado

di offrire una dimensione di vita molto attuale in epoca post-covid.