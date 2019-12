La ricostruzione del ponte Morandi e il (pericoloso) gioco di spostare le responsabilità

In altri termini, abbiamo un legislatore che si fa giudice punendo a suo modo i presunti colpevoli e una magistratura che deve farsi legislatore correggendo norme illegittime. E questo non è solo un problema di certezza. È un azzardo politico che sposta volutamente, e non per incompetenza, il momento della decisione dalle aule parlamentari a quelle di un tribunale.



Una politica sempre più istantanea, che si nutre e si soddisfa del consenso immediato e di memoria corta, non ha bisogno di decisioni giuridicamente corrette. Ha bisogno di decisioni che vellichino le emozioni degli elettori.



In un sistema di civil law come il nostro, che non riconosce pienamente il ruolo attivo della giurisprudenza nel far emergere il diritto, tale slittamento è un grave problema sia per un’economia affaticata ed esangue sia per un rapporto di cittadinanza maturo e sereno.



Approvando norme prevedibilmente illegittime, il governo sposta la responsabilità di scelte impopolari su una magistratura che decide secondo ragione di diritto e non assecondando gli umori del popolo. Gli effetti di leggi sbagliate, quando si dispiegheranno, saranno tuttavia usciti dall’attenzione mediatica. Poco importa a chi governa che tra quelle conseguenze ci possono essere milioni di euro a carico dei contribuenti.

L’azzardo normativo, a ben vedere, è qualcosa di molto più razionale e lucido di quel che non si potrebbe pensare: è un gioco a spostare responsabilità e conseguenze non gradite nell’ombra che il tempo getta sulle cose. Un gioco redditizio nella logica populistica, assai meno in quella democratica.