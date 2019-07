La ricostruzione di Spinoza

È un testo interessante perché permette di vedere come nella interpretazione di Rensi abbiano agito, insieme alla concezione schopenhaueriana della volontà, da un lato le filosofie della vita a lui contemporanee – a cominciare da quella di Simmel, pensatore di «immensa genialità ed acutezza», che contribuì a far conoscere in Italia con la traduzione di importanti testi quale Il conflitto della civiltà moderna –; dall’altro motivi e posizioni di matrice kantiana, ma ripensati anch’essi alla luce della lezione relativistica – anzi “scettica” – e radicalmente antidealistica di Simmel, distruttrice – scrive nel 1924 – dei «fumi» e del «torpore narcotico idealistico-assoluto» circolante nel sangue di «tanti efebi».

È sintomatico come Rensi pensi l’Essere, la sostanza spinoziana, la vis per cui le cose esistono: «infinito è l’Essere, quest’abisso esistenziale di tutte le cose»; l’Essere è actuosa essentia, un «centro d’energia affermativa e positiva» che si sviluppa e si espande in due suoi grandi aspetti: l’extensio e la cogitatio. A questo Essere è estraneo il tempo: «eterno presente senza passato ed avvenire che si può rappresentare con la figura del cerchio» perché «il moto è solo circolare, ritornante agitazione sempre racchiusa nel medesimo cerchio». «L’universo di Spinoza» – scrive Rensi echeggiando motivi del De la causa di Bruno, del resto citato in modo esplicito – «è nello stesso tempo [...] immobilità assoluta e continuo moto, vita, dinamismo». «L’Uno è il Tutto: questa è la grande formula dello spinozismo e di ogni misticismo panteistico». In Spinoza Dio è ridotto a puro e semplice Essere, e il male sta «nella mancanza dell’essere o del potere di essere».

Nella posizione di Rensi agiscono però anche motivi di matrice kantiana, ma ripensati in chiave “realistica”, evidenti nella sua interpretazione delle «forme» o «princìpi» della mente che «sono quelli della realtà»: «il pensiero ha forme che sono anche forme del reale esterno non già perché quello le abbia date a questo, ma perché date a questo e a quello dalla “forza”, dal principio attivo, che fa esistere l’uno e l’altro, dal principio dell’Essere che è comune a entrambi. Solo così può accadere che il pensiero generandosi da sé, in modo autonomo, nella sua sfera, senza influenza diretta da parte di ciò che c’è nella sfera dell’estensione, pure possa pensare o cogliere alcune verità circa ciò che in tale seconda sfera ha luogo. È questa» – conclude Rensi – «la dottrina delle categorie kantiane, se interpretata realisticamente».

È una ricostruzione intensa e affascinante, nella quale – ed è un tema decisivo che risuona specialmente nella seconda redazione – sono centrali echi, fonti e motivi del Rinascimento italiano, a cominciare da Bruno: «tanti», scrive Rensi, «sono i punti nei quali con lui Spinoza collima». Questo è evidente soprattutto nelle pagine che insistono sull’identificazione di Dio con la «vita della natura», sulla tesi secondo cui la Sostanza non è «materia corporea» (come sostiene anche Bruno), sulle «infinite creazioni» generate da «un essere infinito», sulla concezione dell’universo come universo vivente, sull’idea dell’anima del mondo e dell’animazione universale della natura già centrale in Leonardo, Bruno e Campanella, sulla sensibilità «diffusa dovunque» e sulla concezione – anch’essa già presente in Bruno – secondo cui il «senso» sarà «intelletto».

Infine, questa è la “tradizione” cui Spinoza appartiene, e Rensi lo dichiara in modo esplicito: la concezione spinoziana di Dio «è una delle poche che la ragione possa accettare; ed è essa pure comune ai pensatori del Rinascimento, specie del nostro». È un’affermazione essenziale, perché implica una originale concezione della “modernità” e delle genealogie dei “moderni”: un altro motivo che fa di questo libro un piccolo classico.