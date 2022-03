La riforma del catasto rischia di essere un ritorno al passato

Premesso che il catasto fabbricati verrebbe dunque integrato – come ha evidenziato Confindustria in audizione il 17 novembre 2021 – «con una serie di informazioni sul valore patrimoniale e di mercato degli immobili (attualmente il nostro sistema catastale è uniformato a criteri reddituali)», la precisazione di natura tributaria «risulta poco chiara – è sempre Confindustria che parla – perché non si comprendono, allora, le ragioni che spingono il governo a tale aggiornamento (ai soli fini statistici), tenendo in considerazione che le raccomandazioni espresse dalla Commissione europea sull’aggiornamento del catasto immobiliare erano ovviamente finalizzate al recupero di gettito, in quanto espresse nell’ambito di una procedura per disavanzo eccessivo». La Confindustria prosegue evidenziando che «il rischio è che, qualora non siano utilizzati per la tassazione locale, tali lavori previsti possano essere strumentali alla introduzione di nuove imposte patrimoniali a livello nazionale». Sul punto «Confindustria ha più volte evidenziato come in realtà sussistano già nel nostro ordinamento diverse imposte patrimoniali su singoli cespiti (redditi finanziari, immobili, beni di lusso) e che si dovrebbe, piuttosto, ragionare su una loro razionalizzazione e non disegnare nuovi incrementi». Non vi è poi chi non veda che la previsione del non utilizzo del nuovo catasto per fini tributari è stabilita semplicemente con una legge ordinaria, che potrebbe quindi in qualsiasi momento essere superata con legge dello stesso rango da qualunque governo volesse farlo, volta che avesse disponibile il nuovo impianto catastale, che si profila, costruito d’altra parte su una legge delega che – ha rilevato sempre Confindustria – «risulta alquanto scarna, configurandosi quasi come una delega in bianco al governo, senza esplicitare i criteri che guideranno tale attività». In sostanza la delega all’esame del Parlamento rende a ogni effetto ufficiale e, soprattutto, definitiva, la trasformazione – come visto – del nostro catasto in catasto patrimoniale, a differenza della sua transitorietà odierna, con la conseguenza che – come si sa – tassare ogni anno il valore di un bene anziché quanto il bene produce, rappresenta un esproprio surrettizio inammissibile, proprio per le ragioni di cui alle decisioni esplicitate e sopra riferite.

Va poi sfatata la generalizzata convinzione che senza revisione del catasto l’Italia non potrebbe usufruire dei finanziamenti del Pnrr. Infatti, il collegamento con il Pnrr viene operato esclusivamente dal documento dell’Italia che illustra le riforme di accompagnamento che il governo si propone di fare: l’accostamento della revisione catastale al Pnrr è dunque fatto dal nostro governo e non dall’Unione europea. Che, comunque, chiede pur sempre una maggiore tassazione delle case senza distinzione alcuna fra di esse e comprendendovi dunque anche la prima casa, con gli aumenti che anche per essa si profilano sulla base della legge delega fiscale all’esame del Parlamento.