La riforma fiscale introduce un principio di civiltà, ma la legge non sarà uguale per tutti.

La riforma fiscale prevede l'esclusione delle sanzioni penali per possibile dichiarazione infedele per quei contribuenti che decideranno di aderire all’adempimento collaborativo e si sono poi comportati conseguentemente.

Non si tratta di uno “scudo” fiscale o di un regalo agli evasori, ma di una norma di civiltà. Nessuna impresa o cittadino in buona fede che ha cercato di collaborare con lo Stato dovrebbe essere considerato un criminale.

Il problema è un altro. La possibilità di aderire all'adempimento collaborativo è riservata solo alle imprese molto grandi e ai contribuenti molto facoltosi. Le piccole e medie imprese, pur se volessero farlo, non potrebbero.

Da imprenditore, non posso che gioire per questo possibile significativo passo in avanti nel rapporto tra Stato e impresa. Da piccolo imprenditore, non posso però che segnalare che in questo caso la legge non sarà uguale per tutti e, in particolare, sarà più morbida con i forti e più rigida con i deboli, che peraltro sono quella stragrande maggioranza di imprese che nei fatti tengono sulle loro spalle il grosso della manifattura italiana.

(*) Membro del Consiglio Generale Assolombarda