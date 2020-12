La riforma del Mes non è perfetta ma all’Italia può solo far comodo

In sostanza, avremmo preferito una diversa formulazione di alcuni punti della riforma, per sottolineare, in particolare, l’esigenza di una attenta analisi costi-benefici del Psi nelle concrete condizioni di ogni Paese. Tuttavia, riteniamo che se oggi il Parlamento italiano bocciasse la riforma del trattato Mes, la cui approvazione richiede l’unanimità degli Stati Membri, farebbe un danno grave all’Italia. Metterebbe a rischio le buone relazioni con gli altri Paesi europei, nessuno dei quali sembra avere dubbi sulla riforma. Impedirebbe la partenza anticipata al 2022 di quel tassello essenziale dell’unione bancaria che è il common backstop per il Fondo di risoluzione unico, metterebbe a rischio il negoziato – già di per sé molto difficile – sul piano Next Generation Eu, di cui l’Italia è il principale Paese beneficiario.

Per motivare l’opposizione alla riforma è stato detto che essa servirebbe a obbligare gli italiani a finanziare il salvataggio delle banche tedesche. Si tratta di una teoria assai bizzarra, in quanto la revisione del trattato consente al Mes proprio di finanziare eventuali insufficienze del Fondo di risoluzione unico (Srf) per le banche senza andare a toccare le tasche dei contribuenti. Con le possibili ramificazioni dell’attuale crisi sul sistema bancario, questa rete di protezione non è cosa da poco.

Non è inoltre vero che il Mes è la “vecchia Europa”, come qualcuno dice. In futuro, i programmi di assistenza ai Paesi saranno gestiti dal tandem Commissione-Mes. È il superamento della famigerata Troika (Commissione europea, Fondo monetario internazionale, Bce). Futuri eventuali problemi verranno gestiti “in casa” secondo l’approccio comunitario, con la Commissione che sarà l’unico garante del rispetto delle regole europee.

Si tratta di una manifestazione concreta di solidarietà dei Paesi a basso debito nei confronti degli altri; infatti le maggiori resistenze sono venute in passato dai Paesi del Nord.

Per quanto ovvio, il punto chiave che sembra sfuggire ai critici è che l’eventuale scelta di andare al Mes in caso di necessità è interamente nelle mani del Paese interessato. Dunque il Mes è solo un’importante opzione addizionale.