La riforma passa da Irap, cuneo fiscale e sussidiarietà Per generare più gettito la fiscalità delle imprese deve stimolare crescita e lavoro di Gaetano Ragucci

(EPA)

Per generare più gettito la fiscalità delle imprese deve stimolare crescita e lavoro

3' di lettura

I provvedimenti assunti dal governo nel primo semestre dell’anno possono essere giudicati da diversi punti di vista. Considerati nella prospettiva della riforma di un sistema tributario sottoposto al doppio stress dei postumi non ancora assorbiti della crisi del 2008, e delle dinamiche di “distruzione creatrice” scatenate dall’ultima emergenza sanitaria, confermano la mancanza di chiari criteri direttivi, senza i quali sarebbe inutile contare sul concorso della leva tributaria per l’avvio della ripresa.

È pur vero che in questa direzione qualcosa si è mosso. C’è stato il tentativo di conservare le coperture della riduzione del cuneo fiscale attuata dal Decreto n. 3/2020, in buona parte rivenienti per il 2021 dal recupero dell’evasione, attraverso la proroga del termine di notificazione degli accertamenti adottati in corso d’anno. C’è stata la remissione dei debiti per il saldo dell’Irap 2019, e per il primo acconto 2020, che fa sperare in una rimeditazione complessiva – meglio sarebbe l’abrogazione – di una imposta che da tempo ha perduto la ragione d’essere. Ma vi sono state anche misure dirette al richiamo del risparmio privato a sostegno della domanda di beni e servizi, sacrificate a una logica redistributiva attraverso restrizioni “mirate” degli ambiti oggettivi e soggettivi di applicazione. Ciò le ha ridotte a strumenti di una politica assistenziale più che di rilancio dell’economia (si pensi, per esempio, ai cosiddetti bonus per la riqualificazione energetica), ed è evidente che, seguendo questa strada, non si andrebbe lontano.

Per riprendere quota occorre opporre alla tirannia del contingente un progetto, e per arrivare a questo occorre partire da una diagnosi condivisa della situazione. Nel suo ultimo libro (Il capitalismo buono – Perché il mercato ci salverà edito da Luiss University Press), Stefano Cingolani invita a smettere di ragionare all’interno del solito panorama concettuale, fatto di governi, partiti, programmi, coalizioni «ceppi di una foresta pietrificata, mentre la vita corre nuovi sistemi, basati sulla scienza, l’informazione, l’innovazione, strutture trans-economiche e trans-nazionali», ordinabili secondo le priorità imposte da digitalizzazione, questione ambientale e responsabilità sociale. Se si affermano altri soggetti dello sviluppo, la leva fiscale va calibrata come fattore di promozione di reti e sinergie capaci di conseguire risultati che lo Stato può non essere in grado di ottenere al di fuori di una efficace governance dei fattori a disposizione.

Questa è una indicazione che la legislazione tributaria può assecondare su più livelli, di cui almeno tre si impongono come auto evidenti.

1 La riduzione del cuneo fiscale per i redditi medi. È risaputo che il disagio di un ceto medio che si percepisce come impoverito non dipende da un difetto nella distribuzione dei redditi, ma da una crescita insufficiente dovuta soprattutto al fattore fiscale. Per invertire la rotta, non servono misure assistenziali; serve una generale rimodulazione della progressività del prelievo, che metta i percettori di redditi medi in condizione di accedere ai servizi di istruzione, formazione continua e internazionalizzazione opportunamente potenziati.