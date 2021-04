La riforma penale apre a tutela delle vittime e riparazione del danno

Nel sistema penale italiano non c’è una norma a carattere generale che la disciplini, ma la giustizia riparativa non è comunque una novità assoluta. È infatti applicata nella giustizia minorile e, per gli adulti, può essere usata nella “messa alla prova”: un istituto introdotto nel 2014 che consente agli indagati e agli imputati per i reati meno gravi (puniti con pena pecuniaria o reclusione fino a quattro anni) che ne fanno richiesta di evitare il processo e arrivare alla cancellazione del reato, se accettano di seguire un “programma di trattamento”. È in questo programma che, oltre alle attività obbligatorie come lavoro di pubblica utilità, risarcimento del danno ed eliminazione delle conseguenze dannose del reato, può entrare, se possibile, la mediazione con la vittima. Ma quest’ultima chance - rilevano gli operatori - è stata finora molto poco utilizzata.

Disciplina a largo raggio

Ora l’intento del ministero è quello di rendere i programmi di giustizia riparativa accessibili in ogni stato e grado del procedimento penale, sin dalla fase di cognizione, come ha affermato Cartabia in Parlamento.

I contenuti della riforma sono in via di definizione e prendono le mosse dagli studi e dalle pubblicazioni dei componenti della commissione. Sul tavolo ci sono l’accessibilità alla giustizia riparativa senza limiti legati alla gravità del reato, sia prima del processo che nella fase di esecuzione della pena, con percorsi volontari, consensuali e gratuiti. Si pensa anche a rinforzare l’utilizzo di questi strumenti nell’ambito della messa alla prova.

Perché l’accessibilità ai programmi sia reale andranno definiti gli standard formativi dei mediatori e un sistema di accreditamento dei centri di giustizia riparativa esistenti e di quelli futuri. Tra le ipotesi di lavoro anche il fatto di non legare all’esito del programma, effetti giuridici negativi per chi vi partecipa.

Da indicare anche la procedura: a decidere sull’ammissione ai percorsi sarà probabilmente l’autorità giudiziaria, come avviene per la messa alla prova.