La riforma penale arretra su patteggiamento e giudizio abbreviato

In tema di patteggiamento, lo sconto di pena per l’imputato che rinuncia a contestare l’accusa rimane a un terzo, mentre la commissione Lattanzi proponeva di portarlo al 50 per cento. L’innalzamento dello sconto di pena avrebbe aperto il patteggiamento a reati con pene più elevate che, con un taglio della metà, sarebbero rientrati nel tetto di 5 anni di reclusione residua (quella che rimane dopo lo sconto). Limitata anche l’estensione alla confisca, che riguarderà solo quella facoltativa.

La cancellazione dello sconto di pena fino alla metà è «un errore strategico» secondo il pm di Roma e segretario di Area Eugenio Albamonte perché «avrebbe potuto attrarre anche i procedimenti in corso, riducendo l’arretrato. Un effetto importante anche nell’ottica di sgravare le Corti d’appello in vista del regime di improcedibilità». Quanto alla confisca, «oggi viene disposta solo se è obbligatoria, ipotesi esclusa dal patteggiamento». Per Albamonte, sui riti speciali la riforma è «inefficace rispetto sia alle aspettative indotte dalla relazione Lattanzi che agli obiettivi di riduzione dei tempi dei processi».

Gli emendamenti recepiscono invece le proposte sull’estensione del patteggiamento alle pene accessorie e sulla riduzione degli effetti extrapenali della condanna: non si ripercuoterà sui giudizi disciplinari.

Per il rito abbreviato viene introdotta un’ulteriore riduzione di pena di un sesto in caso di rinuncia all’impugnazione. Quando serve un’integrazione probatoria, il giudice dovrà però valutare la convenienza rispetto al dibattimento. Non recepita invece la proposta di ridurre la pena fino a un terzo. «Reintrodurre la clausola di economicità è un passo indietro - dice Gian Domenico Caiazza, presidente dell’Unione camere penali -. Purtroppo sui riti alternativi le indicazioni della commissione Lattanzi sono state svuotate e l’utilizzo non aumenterà: un’occasione mancata».

Le altre misure

La retromarcia sui riti alternativi non è isolata. Anche altre proposte della commissione ministeriale pensate per alleggerire il carico degli uffici giudiziari e quindi sveltire i processi sono state ridimensionate. Così, negli emendamenti è sparita «l’archiviazione meritata» per i reati meno gravi, che avrebbe consentito di chiudere già durante le indagini preliminari, e si riduce rispetto alle proposte della commissione la portata dell’ampliamento della messa alla prova.