Francia, Musk difende Macron: «Età pensioni troppo bassa». Place de la Concorde vietata

Nuove manifestazioni sono attese nel fine settimana in Francia mentre il governo sprofonda in una crisi politica dopo l’approvazione forzata del disegno di legge sulla riforma delle pensioni. Quello che sta prendendo corpo in tutto il paese - oltre a Parigi le manifestazioni di protesta e gli scontri sono avvenuti anche a Lione e a Bordeaux – è una sorta di “marzo francese” con la piazza che salda tutte le generazioni contro la riforma.

Place de la Concorde vietata

La prefettura di Parigi, intanto, ha proibito per motivi di sicurezza gli assembramenti in Place de la Concorde e sugli Champs-Elysées e dintorni, dov’era in programma una nuova protesta contro la riforma delle pensioni, dopo gli incidenti scoppiati venerdì in segno di protesta contro il ricorso all’art. 49.3 della Costituzione per bypassare il Parlamento. «Le persone che tenteranno di raggrupparsi saranno sistematicamente sgomberate dalla polizia» e potranno essere multate, si legge nella nota diramata dalla prefettura.

Manifestazioni sono intanto attese non solo a Parigi ma anche in altre città del paese.

Musk difende Macron

«L’età di pensionamento in Francia è troppo bassa. E’ una questione legittima». A scriverlo su Twitter è Elon Musk, rispondendo ad un utente che si scagliava contro il presidente francese Emmanuel Macron, scrivendo che «la gente ne ha abbastanza dei dittatori che pretendono di essere democratici». Non è la prima volta che il patron di Tesla e Twitter, uno degli uomini più ricchi del mondo, commenta la riforma delle pensioni in Francia. «Macron ha intrapreso un’azione difficile, ma giusta. L’età di pensionamento a 62 anni è stata fissata quando la speranza di vita era minore. E’ impossibile che un piccolo numero di lavoratori faccia vivere un numero massiccio di pensionati», aveva scritto a fine gennaio, rispondendo ad un utente che aveva postato un video di manifestazioni di protesta a Lione.

Gli scontri di venerdì



Venerdì, la seconda serata di manifestazioni a Place de la Concorde, a Parigi, a cui hanno partecipato diverse migliaia di persone, si è conclusa con il fermo di 61 persone e danni, oltre all’incendio di materiali da cantiere e cassonetti di immondizie. Il giorno precedente i fermi erano stati 310 in tutta la Francia, di cui 258 a Place de la Concorde. Sempre venerdì sono state presentate due mozioni di censura contro il governo, che giovedì era ricorso l’articolo 49.3 della Costituzione per forzare l’adozione del testo sulle pensioni senza votazione (tranne in caso di censura).