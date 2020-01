La rigenerazione delle periferie tra città di pietra e città di carne Quinto rapporto urban@it: serve piano decennale non bandi per progetti cantierabili di Giorgio Santilli

C’è voluto il treno ad alta velocità in Italia per svelare il nesso vincente fra infrastruttura e servizio. L’infrastruttura è, o dovrebbe essere, sempre – nella sua corretta accezione – un contenitore di servizi; e l’assenza di servizio – quindi di collegamento diretto, continuativo e vivo con l’utente, con la persona e i suoi bisogni – svuota l’opera, la rende carrozzone o cattedrale nel deserto. Qualcosa del genere è successo guardando alle politiche di riqualificazione perseguite per anni nelle periferie italiane: la città di pietra troppo spesso non si è messa al servizio della città di carne, per usare l’espressione utilizzata da studiosi come Ilda Curti e Giovanni Laino. L’architettura, l’urbanistica, l’edilizia hanno fallito, non di rado, nel loro tentativo di «modernizzazione verso un decente welfare territoriale». L’approccio «fisicista», che antepone la realizzazione del contenitore alla fornitura di un servizio urbano e sociale (abitativo, di mobilità, di sostegno alle attività economiche, di aiuto alla povertà), ha mostrato tutti i suoi limiti.

È proprio questa – «rigenerare il tessuto sociale più che rammendare lo spazio» – una delle conclusioni cui giunge il quinto Rapporto sulle città curato dal Centro nazionale di studi per le politiche urbane (Urban@it) che sarà presentato oggi a Bologna ed è dedicato alle periferie. Non senza una verve polemica che vuole evidentemente suscitare reazioni e dibattito. «Senza sottovalutare gli straordinari meriti di una figura come Renzo Piano – si legge nelle conclusioni del Rapporto curato dallo stesso Laino – è necessario un cambio di impostazione netto: essendo essenzialmente una questione di sicurezza sociale intesa in senso ampio, il tema delle periferie non può essere trattato in modo efficace se la regia dei programmi è affidata agli esperti di architettura e di urbanistica».

Non si può certo ricomprendere il senatore a vita – meritevole anche di aver riportato il tema delle periferie in Parlamento – fra quei «qualificati maestri dell’architettura che hanno ritenuto giusto sperimentare la costruzione di quartieri modello di edilizia intensiva» diventati poi i «casermoni» che sono arrivati «a incarnare tutto il male della periferia pubblica degradata». Però il tema di un’azione integrata che andasse oltre la riqualificazione fisica oggetto di varie generazioni di programmi e di bandi di gara degli ultimi 20 anni era anche uno dei pilastri della relazione con cui si è concluso il 14 dicembre 2017 il lavoro della commissione parlamentare sulle periferie.

E proprio quel lavoro politico largamente condiviso in Parlamento punta a rilanciare ora il Rapporto Urban@it, nel timore che possa essere rapidamente dimenticato, anziché orientare l’agenda di governo e Parlamento. Timore giustificato dalla mancata riproposizione della commissione in questa legislatura.

Anche le altre proposte del Rapporto sono in linea con il lavoro della commissione parlamentare: redigere una mappa – tematica e geografica – delle priorità di intervento, partendo magari da situazioni critiche come quelle di Roma; innovare le politiche abitative per favorire la crescita del mercato della locazione per redditi bassi; «considerare lo stock di edilizia residenziale popolare come standard» secondo la proposta degli assessori milanesi Gabriele Rabaiotti e Pierfrancesco Maran; accrescere gli investimenti per la manutenzione delle attrezzature di welfare materiale; favorire lo sviluppo di servizi di mobilità condivisa; istituire l’Agenzia sociale di quartiere come risposta istituzionale integrata sul territorio; sul fronte della scuola e della formazione, cogliere «opportunità e percorsi che, soprattutto per l’obbligo formativo, possono essere ben concretizzate grazie all’impegno di agenzie sociali, esterne alla scuole anche se coordinate con esse».