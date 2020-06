“La rimozione delle statue”

Leggi anche Oltre il Coronavirus: la ragione contro il contagio della paura

In queste settimane di statue abbattute o imbrattate, un consiglio stimolante ci viene dallo street artist inglese Banksy che propone di sostituire la statua del mercante di schiavi Edward Colston (abbattuta dai manifestanti di Bristol) con la “rappresentazione” della sua deposizione. Bansky ha suggerito infatti di rimettere la statua al suo posto, farle passare un cavo attorno e contornarla di marmorei manifestanti che la tirano giù… una composizione statuaria dinamica che non rimuove la storia, ma la sovverte. Lasciamo ai lettori immaginare soluzioni ad hoc per esempio per la statua di Indro Montanelli, contestata non per il curriculum di giornalista ma per la nota vicenda africana (durante la guerra coloniale, comprò in moglie, la bambina dodicenne Desta: “La comprai insieme a un cavallo e a un fucile, tutto a 500 lire”).È una proposta provocatoria che invita a riflettere più a fondo.

A Milano imbrattata la statua di Montanelli Photogallery6 foto Visualizza

Iconoclastia

Le statue celebrative portano con sé molti problemi. Da una parte, come abbiamo visto, la reificazione di vite non proprio celebrabili, dall'altra, all'opposto, l'iconoclastia, cioè l'eliminazione da parte dei “vincitori” delle immagini celebrate nella cultura dei “vinti”. Dall'alba dei tempi, la damnatio memoriae è uno strumento di prevaricazione e cancellazione fondamentalista, come nel caso dei magnifici Buddha di Bamiyan, distrutti dai Talebani nel 2001. L'iconoclasta promuove la tabula rasa e rifiuta la storia per riscriverla a proprio piacimento, lasciando così ferite incurabili.

Un insegnamento psicoanalitico

Un insegnamento dello psicoanalista Thomas Ogden (Vite non vissute, 2016, Raffaello Cortina) ci aiuta a trovare una prospettiva storica e al tempo stesso personale che può risultare utile contro i rischi della rimozione (fisica e psichica) delle statue. Secondo Ogden l'obiettivo del lavoro analitico non è quello di “uccidere” metaforicamente i propri genitori, quanto di trasformarli, “migliorandoli”, in aspetti di noi stessi. Dovremmo riuscire a integrare nella nostra identità una versione dei nostri genitori (e dei personaggi storici del passato) che comprenda la «concezione di chi avrebbero potuto diventare e non sono riusciti a diventare per via delle limitazioni delle loro personalità e delle circostanze di vita». E allora forse anche nel caso di cattivi (o cattivissimi) maestri, più che schierarci tra bisogno di commemorazione agiografica e furore iconoclasta, dovremmo prima di tutto assumerci la responsabilità di essere migliori di loro, valorizzando così la lezione della storia.