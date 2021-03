La rinascita di Carditello, boom di proventi e prima gestione positiva

DATI ECONOMICI 2019/2020 Loading...

I progetti

Nel bienno considerato i progetti realizzati dalla Fondazione sono numerosi e alcuni di questi degni di nota per il valore sociale, per l'importanza dei finanziamenti attratti, per l'innovazione tecnologica e per l'impatto sulla comunità di riferimento. Forte è l'impegno in attività di restauro che riguardano, soprattutto, la struttura architettonica e in parte la riqualificazione delle aree verdi. Si prevedono investimenti per circa 17 milioni di euro nei prossimi tre anni, di cui 10 milioni a valere sul PON “Cultura e sviluppo” FESR 2014/2020 e 7 milioni a valere sul PON 2007-2013, che si aggiungono a un primo intervento, per un valore di 3 milioni di euro, attuato nel 2014-2016. È da sottolineare il restauro dei quattro orologi solari delle torrette laterali del Real Sito per euro 66.367,49 realizzato con fondi propri della Fondazione. Attualmente, la superficie del complesso architettonico restaurata è l'1,5% del totale, mentre per il parco si registra un risultato migliore con il 42% del totale di terreni resi disponibili al pubblico. Con lo strumento giuridico della manifestazione pubblica sono stati attivati 4 contratti di sponsorizzazione che garantiscono alla Fondazione una serie di attività o di prodotti, in cambio dello sfruttamento dell'immagine del sito o l'utilizzo del parco per lo svolgimento di attività agricole. Ne è un esempio la partnership con la storica Maison Cilento di Napoli, che prevede la produzione e la fornitura di cravatte, foulard, e accessori di moda, ispirati al cavallo Persano, destinati alla vendita o utilizzati per iniziative commerciali e promozionali.

Allevamento di cavalli Persano

Visitatori

Tra marzo 2019 e febbraio 2020 i visitatori totali, del complesso monumentale, del parco e i partecipanti agli eventi, sono stati 18.200; un successo se si pensa che si è partiti da zero e con la maggior parte degli ambienti ancora chiusi per restauro o per inagibilità. Nell'ambito della loyalty marketing la Fondazione ha lanciato tre tipologie di fidelity card con il risultato di 610 carte attive. Un altro risultato molto importante è il ritorno dei cavalli Persano, una razza pregiata utilizzata dai Borbone nell'arma della cavalleria e addestrati soprattutto a Carditello. Con la decadenza del Real Sito, anche le scuderie vennero chiuse e la mandria dispersa e venduta. Grazie a un accordo con il principe Alduino di Ventimiglia, uno dei pochi rimasti in Italia ad allevare i Persano, sono stati trasferiti a Carditello una mandria di cinquanta cavalli, sancendo il ritorno, dopo 100 anni, alla loro origine. È in previsione la realizzazione del Museo del Cavallo, uno spazio espositivo digitale di divulgazione dell'arte equestre che sarà localizzato in una delle antiche scuderie.

La tecnologia

Carditello pensa al futuro con i progetti tecnologici: Carditello Virtuale per la digitalizzazione delle opere originali conservate nel sito; Carditello in Gioco per lo sviluppo di applicazioni di gamification, di giochi online didattici e di tour virtuali; Carditello in Rete per la realizzazione di una piattaforma ICT per la vendita di pacchetti turistici. Gli accordi con il Dipartimento di Veterinaria dell'Università Federico II e il Dipartimento di Lettere e Beni Culturali dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, assicurano alla Fondazione un ruolo fondamentale nella ricerca e nella sperimentazione in ambiti non consueti per un museo. Il primo accordo permette di affinare le tecniche di allevamento e di addestramento dei cavalli, nonché il loro utilizzo in attività ludico-ricreative (Ippoturismo) e a scopi di benessere e terapeutici (Pet Therapy). Il secondo accordo favorisce l'approfondimento di tematiche storiche recenti che hanno visto il sito protagonista di episodi di degrado e di atti criminali istigati dalla camorra.



Il Bilancio sottolinea la proiezione nel futuro dell'attività della Fondazione che strategicamente si lancia verso il turismo sostenibile, il restauro e la fruibilità della maggior parte degli ambienti, una relazione sempre più stretta con il mondo della scuola e delle università, i progetti di digitalizzazione del proprio patrimonio; verso un welfare che coniuga cultura e salute per il benessere psico-fisico e sociale e una relazione forte con la comunità di riferimento e il mondo produttivo delle imprese. Carditello vuole diventare un hub di innovazione sociale, culturale ed economico e lasciarsi alle spalle gli ultimi anni di storia poco felici.