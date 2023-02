La rinascita di Franco Tosi: più ricavi, commesse e lavoro

Ascolta la versione audio dell'articolo

Trenta dipendenti in più. Un’inezia ripensando ai fasti del passato, informazione che ai tempi non avrebbe neppure generato una segnalazione in breve in pagina. Oppure un robusto incremento del 20%, guardando al presente, che segnala un’inversione di rotta non banale. Perché se le dimensioni dei tempi d’oro (oltre 6mila addetti), per la Franco Tosi di Legnano paiono del tutto irraggiungibili, le ultime novità segnalano tuttavia l’inserimento in un percorso di crescita convinto. «Sono stati anni complessi...