La rinascita del patrimonio pubblico: dal 110% spinta al risparmio energetico

Il pubblico si rinnova in ambito immobiliare e punta a una rigenerazione su ampia scala del proprio patrimonio.

Il fermento attraversa tutta la Penisola, da nord a sud. «L’opportunità è quella di non limitarsi alla riqualificazione edilizia – commenta Simone Ombuen, professore dell’Università Roma Tre e membro dell’ufficio di presidenza Inu (Istituto nazionale di urbanistica) -, ma di puntare alla rigenerazione con ricadute sociali, economiche e ambientali. Intervenire sul patrimonio abitativo e occuparsi anche della sistemazione verde piuttosto che del coinvolgimento del terzo settore».

Nell’ambito del Festival delle Periferie di Roma, ad esempio, torna sotto i riflettori il Masterplan Corviale. «Con il coinvolgimento di una settantina di soggetti, si mettono a sistema i progetti per il piano sugli spazi pubblici – racconta Ombuen – e tante iniziative, dall’installazione di pannelli fotovoltaici alla coltivazione a km zero, fino ai temi della forestazione urbana». Interventi edilizi, efficientamento, sicurezza e connettività per dare nuova vita a un’icona dell’edilizia economica e popolare anni 70, quel Serpentone simbolo del degrado delle periferie. Un’operazione da 60 milioni, per diversi temi e capitoli di spesa, un terzo finanziato dalla Regione.

La sfida è quella della decarbonizzazione del patrimonio, spinta anche dalle agevolazioni fiscali al 110% finanziate dallo Stato con il cosiddetto Decreto rilancio.

Nelle scorse settimane, ad esempio, la Regione Lazio ha dato il via a un piano quadriennale di interventi che Ater Roma realizzerà per l’efficientamento energetico e la riduzione del rischio sismico del proprio patrimonio. Si parte da Roma e il Piano Ater 110% riguarderà circa 12mila alloggi, un quarto degli immobili totali. Sono stati indicati sei lotti con edifici in tutti i quadranti della città. L’investimento previsto per la fase di progettazione è di 39,7 milioni (la gara indetta da Invitalia è scaduta il 23 aprile ed entro l’estate è prevista l’aggiudicazione) e l’avvio dei lavori, per un investimento di 300 milioni complessivi, è programmato entro gennaio 2022. A integrazione la Regione ne stanzia 100 per intervenire su edifici Ater e altri 100 per nuovi alloggi rigenerando fabbricati e scheletri esistenti.