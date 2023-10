La rinascita delle terme, Pavia punta su Salice per il rilancio del settore

L’idea è quella di sfruttare la rinascita di Salice per spingere l’intero comparto, che vede a Rivanazzano e Miradolo gli altri due poli termali. «Da 18 mesi abbiamo iniziato a lavorare con le istituzioni locali - spiega l’amministratore unico di Salice Terme Stefano Zaghis - e l’obiettivo è quello di valorizzare questo asset per richiamare visitatori. Si pensi che nel 2019 gli arrivi dell’intera provincia di Pavia sono stati 190mila: gli stessi dati che sviluppa il comune di Manciano in Toscana, dove noi abbiamo le Terme di Saturnia. Gli spazi di crescita qui sul territorio sono davvero rilevanti».

L’obiettivo è ristrutturare gli spazi di Salice Terme in più fasi, creando nell’arco di tre anni una destinazione di benessere termale a tutto tondo (dalla spa ai trattamenti medicali) che in una prima fase potrebbe portare 100mila visitatori all’anno, per poi arrivare ad un quasi raddoppio.

«Il primo step - aggiunge il manager - potrebbe dare lavoro ad almeno 50 addetti e per questo stiamo già operando per creare un centro di formazione dedicato proprio al termalismo: anche in questo settore si fatica a trovare personale specializzato».

In parallelo dovrà crescere l’offerta ricettiva, altra ricaduta positiva prevista dall’intervento, con l’obiettivo di riportare indietro le lancette ad un passato decisamente più “ricco”, quando a Salice Terme gli alberghi operativi erano 13, dieci in più rispetto a quelli rimasti attivi oggi.

Tradizione importante, quella italiana del comparto. Perché se è vero che a livello europeo è la Germania la regina incontrastata del settore, con oltre un quarto del fatturato globale Ue, il nostro paese è al secondo posto con un robusto 15,6%, quasi il doppio rispetto al terzo in classifica, cioè l’Austria. Ovunque, ad ogni modo, il Covid ha rappresentato un punto di discontinuità, con cali dei ricavi arrivati in qualche caso a più che dimezzare il valore del comparto.