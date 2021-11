La riorganizzazione delle imprese e le operazioni straordinarie

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Come rafforzare il patrimonio delle imprese italiane, in particolare le Pmi, e come creare un sistema integrato delle filiere produttive.

A queste due domande hanno risposto gli esperti del “Sole 24 Ore” illustrando in un approfondito focus - in edicola mercoledì 17 novembre, abbinato al quotidiano, al prezzo complessivo di 2,50 euro - diverse ipotesi di lavoro, dal punto di vista organizzativo-gestionale fino a quello giuridico e fiscale.

Loading...

Mettendosi nei panni di tutti gli attori: imprenditori, consulenti, sistema finanziario.Infatti, molte Pmi sono ancora attualmente caratterizzate da tre “sotto”, che sono stati ulteriormente enfatizzati dalla pandemia: sotto-dimensionamento, sotto-capitalizzazione, sotto-managerializzazione.

Quindi i lettori troveranno tutte le spiegazioni per addetti ai lavori su cosa siano: il conferimento di azienda e partecipazioni; la cessione o l’affitto di aziende o rami d’azienda; la fusione, la scissione o la trasformazione; il rafforzamento del patrimonio aziendale e le operazioni di aggregazione come le reti d’impresa, i consorzi e le joint venture.