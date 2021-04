La ripartenza di Giancarlo Aneri punta sull’amaro Anerissimo e sul prosecco bio

«Abbiamo tutti sofferto molto in questi mesi – aggiunge Aneri – ma ora si intravede davvero una forte voglia di ripartenza. Un desiderio che forse in Italia ancora non si coglie appieno ma che in altri Paesi è già evidente. Proprio in questi giorni è accaduta una cosa che non avveniva da mesi: ho ricevuto due ordini. Uno dagli Usa per il caffè e l’altro da uno dei miei clienti più affezionati, il ristorante italiano Stresa di Parigi dove in molti non cominciano la cena se non con il Prosecco Aneri. Voglio accompagnare questi primi segnali positivi con due grandi progetti che guardano al futuro: da un lato l’Anerissimo e dall’altro Prosecco bio Leone, dal nome del mio nipote di tre anni, e che sarà sul mercato quest’anno in circa 80mila bottiglie».

Due progetti quindi per brindare alla stagione di ripartenza che non riguarderà solo la riapertura di bar, ristoranti e alberghi. «Non sarà vera ripartenza se non coinvolgerà anche i viaggi e il turismo – conclude Giancarlo Aneri –. Sono abituato a viaggiare per il mondo tutto l’anno e quest’anno di confinement come dicono a Parigi ci ha confermato che i rapporti personali sono insostituibili. Mi sbaglierò, ma ho la sensazione che solo in un incontro a quattr’occhi con i buyer si riesce a raggiungere il 100% dei propri obiettivi di business mentre con i webinar, tanto in voga in questi mesi, a malapena si raggiunge il 20 per cento».