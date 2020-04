La ripartenza degli studi professionali: contributi per i corsi dei dipendenti in Cig Rimborsati sia i piani individuali che quelli a catalogo con contributi fino al 100 per cento di Valeria Uva

Utilizzare il periodo di cassa integrazione per aggiornarsi o ri-orientare le proprie competenze. Un’opportunità che ora è offerta anche ai dipendenti degli studi professionali, al momento fermi per l’emergenza sanitaria. L’accesso alla formazione finanziata infatti è possibile anche per chi si trova in Cig, così come raccomandato anche da Anpal.

Fondoprofessioni, il fondo degli studi professionali e delle aziende collegate, infatti, ha deciso di estendere i finanziamenti per i piani di formazione continua anche ai lavoratori degli studi coperti da integrazione salariale legata all’emergenza Covid-19.

Di fatto si tratta di una estensione a questa categoria dei servizi erogati dal Fondo a tutti i dipendenti degli studi. Tra gli allievi ammissibili, nell’ambito dei piani formativi, rientrano quindi- informa il Fondo - anche i lavoratori coperti da misure di integrazione salariale, così come individuati nelle disposizioni normative adottate in conseguenza dell’emergenza Covid-19. Una scelta che - si legge in una nota «si applica a tutti gli avvisi in essere e al conto formativo individuale A.F.A». A spiegare gli obiettivi di questa apertura è il presidente di Fondoprofessioni, Marco Natali: «Abbiamo dato continuità all’aggiornamento nella fase dell’emergenza Covid-19, finanziando percorsi a distanza e intercettando il bisogno di formazione dei tanti lavoratori ora in cassa integrazione». Per Paolo Andreani, vicepresidente del Fondo, la misura «punta al miglioramento dei livelli di professionalità dei lavoratori, con l’obiettivo di favorire la ripartenza degli studi e delle aziende».

Quali corsi

Le uniche materie non finanziabili per chi applica il Ccnl degli studi professionali sono: la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, l’antiriciclaggio e la privacy. La formazione in questi campi beneficia di altri incentivi erogati dall’ente bilaterale di settore (Ebipro).