La ripartenza di Trieste, chiude la ferriera e il porto entra nel futuro

Alda Sancin è presidente di No Smog, la storica associazione degli abitanti del rione. Apre la borsa e tira fuori un filtro d’aria nero come il carbone. Sopra c'è una data. Tre marzo 2020. «Questa era l'aria che respiravamo - dice -, e il peggio non era l'altoforno, bensì la cokeria. All'inizio non era così, l'impianto era molto più piccolo poi negli anni hanno dato il permesso di ingrandire e ingrandire ancora. Fino a lambire le case, alcune sono a centocinquanta metri. E il rumore di notte era insopportabile».

La questione ambientale

Ventitrè esposti in Procura ma pochi risultati concreti. «Le analisi le facevamo a nostre spese ma abbiamo ottenuto solo pochi risarcimenti per i danni. Qualche migliaia di euro in tutto per ricoveri e cure dovute all'inquinamento della fabbrica», prosegue. Ecco perché c'è anche un po' di incredulità per il risultato ora raggiunto. «Tutela ambientale, rilancio della città e del suo porto e garanzie per i lavoratori – elenca Adriano Tasso, il segretario dell'associazione e curatore del sito Basta Ferriera -. Ma nessuno si metta medaglie sul petto». Anche se poi un nome lo fa. Ed e quello di Zeno D'Agostino, ex presidente del porto ora commissariato, a favore del quale di recente tutta la città si è mobilitata.

L'area a caldo della Ferriera è stata spenta il nove aprile scorso

Così nel tempo Trieste ha emesso la sua sentenza: chiudere Servola. Questo nonostante negli anni passati molte amministrazioni abbiano spinto per il rilancio dell'attività produttiva di Servola: quelle guidate da Riccardo Illy a Debora Serracchiani su tutte. Con il triestino Stefano Patuanelli al ministero dello Sviluppo economico, Roberto Dipiazza eletto sindaco e Massimiliano Fedriga in Regione, le pressioni per la chiusura di Servola e per la svolta sono diventate però sempre più insistenti.

Gli interessi in campo

Anche perché non è solo la politica a muoversi. Il porto con la visione di Zeno D'Agostino ha ritrovato una strategia di competitività internazionale in diretta concorrenza con la vicinissima Capodistria. «Gli ungheresi - dice l'attuale commissario dell'Autorità di sistema portuale Mario Sommariva - hanno già acquistato 300mila metri quadrati proprio dopo l'attracco delle petroliere che servono l'oleodotto per l’Austria e la Germania. Si era parlato di interessi cinesi che al momento però sono in stand by. Per quanto - si lascia scappare - ci sono sorprese in arrivo».

A proposito infatti di vocazione mitteleuropea oltre alla società di Stato di Budapest, in fila per una presenza più organizzata ci sono pure le Ferrovie austriache. E la Ferriera è proprio al centro quasi geometrico dei nuovi investimenti previsti del piano regolatore del Porto. «Con la nuova piattaforma logistica davanti al molo sette e il possibile e progettato molo otto – spiega Sommariva - che potrebbe dare enormi spazi di crescita ai traffici».