La ripresa della Cina punta sempre più sul digitale

L'economia digitale rappresenta il futuro della Cina, dove già prima dell'epidemia cresceva ad un tasso di oltre il 20% l'anno, occupando circa un quarto della forza lavoro e rappresentando circa il 33% del PIL. Non c'è una sola Silicon Valley cinese, ma piuttosto una galassia di poli tecnologici sparsi in varie città, distretti e intere province. Dalla zona di Zhongguancun dentro Pechino, alla città di Shenzen nella provincia del Guangdong che ospita il quartier generale di Tencent (tra le prime 10 tech companies del pianeta), alla provincia dello Zhejiang, culla di numerose start-up di successo. E, ovviamente, il fermento per le tecnologie digitali che si respira in Cina attira importanti players dal resto del mondo, inclusi nomi celebri come Linkedin, Uber, Evernote e Airbnb.



Lavoro e città stanno diventando sempre più smart, il primo con la proliferazione dei programmi per il lavoro agile e le seconde con un crescente impiego del binomio tra big data e Internet-of-Things (IoT) ossia l'«internet-delle-cose». Espressione che, in termini semplificati, denota un'estensione dell'utilizzo di internet dagli esseri umani agli oggetti che diventano riconoscibili e, soprattutto, ‘intelligenti' in quanto possono comunicare dati su se stessi e riceverli da altri oggetti collegati alla rete. In questo settore, la Cina è già leader mondiale di mercato con il 64% degli 1,5 miliardi di connessioni cellulari globali, comprese le tecnologie LPWAN (rete mobile ad alta potenza) con licenza IoT in rapida crescita.



I fattori critici di questo successo sono molteplici: lo stacanovismo dei cinesi, l'abbondante afflusso di capitali esteri e di venture financing e, non ultimo, la forte spinta propulsiva data dal governo.

Peraltro, anche il settore pubblico è impegnato in numerose iniziative digitali percepite come strumenti validi per migliorare i servizi pubblici e assumere decisioni basate sulla preziosa mole di informazioni ottenibile dall'analisi dei big data. Tra i progetti in cantiere vi è la creazione di un portale unico di accesso ai vari dipartimenti dello Stato ma anche di condivisione e integrazione dei dati tra tali dipartimenti per ottimizzare e massimizzare le informazioni.



Senza contare il ruolo che le tecnologie digitali stanno avendo nell'azione di contrasto al Covid-19. Le autorità cinesi sono ormai pienamente in grado di tracciare i movimenti degli individui, di misurarne l'eventuale contagiosità proprio grazie a soluzioni d'avanguardia che consentono lo scambio e la processazione di informazioni tra telefoni cellulari e altri dispositivi. Ad esempio, sono state sviluppate varie app per assegnare a ogni cittadino un codice di risposta rapida (QR code) che permette di mapparne lo stato di salute, valutarne quindi la pericolosità per la salute pubblica e, infine, dare disposizioni sulla sua possibilità di circolazione.



L'altro ambito di forte espansione delle tecnologie digitali è quello del Fintech: nel 2019 la Ant Financial (del gruppo Alibaba) è stata nominata dalla Banca Mondiale prima compagnia di Fintech al mondo con una capitalizzazione di 150 miliardi di dollari. E mentre anche i pagamenti avvengono sempre più in modalità digitale, di recente la PBoC ha fatto trapelare di aver completato la fase di progettazione di alto livello di una valuta digitale di banca centrale e di aver avviato le bozze dell'impianto normativo che ne governerà la circolazione.