«La ripresa dell’Italia parte dai campi, ma occorrono visioni di lungo periodo»

Il primo obiettivo è rafforzare le filiere, parola magica ormai in tutti i settori (si usa anche “catene del valore, value chain”…), anche se Covid, guerra, siccità e ora anche inflazione alle stelle insieme ai tassi in crescita in effetti rappresentano una contingenza davvero molto complessa. «Il quadro generale è destinato a cambiare, mi riferisco agli investimenti per le energie rinnovabili, all’utilizzo sostenibile delle risorse naturali, al sostegno all’imprenditoria giovanile e femminile come leva per l’innovazione». Tutti campi dove agisce l’Istituto, che nel 2016 ha esteso le sue competenze anche al settore agroindustriale, con l’obiettivo di razionalizzare e aumentare l’efficacia degli interventi pubblici per tutta la filiera, partendo dalla centralità dei dati che rileva ed elabora ogni giorno (3 milioni di dati l’anno), per orientare le politiche, fornire supporto strategico alle decisioni delle imprese e stakeholder, ma anche per verificare il ritorno delle misure messe in campo.

Ma, come detto, prima di tutto la terra va messa in sicurezza, uscendo dalla logica dell’emergenza, dello stato di calamità (troppo spesso invocato). «Non è più rinviabile nel nostro Paese la cultura del rischio. Occorre sensibilizzare gli agricoltori sulla necessità di assicurarsi e investire in misure di protezione attiva per contrastare i cambiamenti climatici. Dal 2023 sarà operativo il primo fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole. L’Italia è il primo paese europeo che, nell’ambito della Pac, metterà a disposizione degli agricoltori questo strumento. Come soggetto gestore, Ismea ha avviato quest’anno l’attività di sperimentazione, osservando su prodotti e province campione gli effetti degli eventi catastrofali, perimetrando le zone e definendo metodologie per la determinazione dei danni. La sfida è grande, ma è adesso».

Ma l’uscita dalla logica dell’emergenza è necessaria: «Servono politiche di lungo periodo, con una programmazione ancorata alla nostra identità, ai nostri territori, al nostro made in Italy». L’agricoltura ha i suoi tempi, ha bisogno di investimenti stabili, certezze (clima permettendo) di politiche per programmare le attività, ma tutto questo in un quadro in costante movimento, anche internazionale.

«Giovani e donne non possono che essere al centro di queste politiche. Lo scorso anno abbiamo messo a disposizione, a livello nazionale, una misura unica per sostenere l’imprenditoria giovanile e femminile in agricoltura, abbiamo ricevuto domande per oltre 117 milioni di euro e ci prepariamo a riaprire lo sportello. Le giovani generazioni che puntano sull’innovazione tecnologica, sull’agricoltura di precisione» spiega Zaganelli, la cui giovane età, specie per un alto funzionario pubblico, la mette in posizione favorevole per rapidamente sintonizzarsi con le fasce emergenti.

Se si cerca oggi una formula sintetica da passare come messaggio?