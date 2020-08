La ripresa green passa dal prezzo del carbonio

Considerando la dimensione storica del Recovery Fund approvato dall’Unione europea e delle ampie misure di stimolo economico adottate a livello nazionale, e tenendo altresì in considerazione che molte imprese stanno in questa fase ristrutturando i loro modelli di business e le loro catene del valore, ora più che mai il prezzo del carbonio può giocare un ruolo significativo nel determinare la direzione futura dei nostri sistemi economici.

Con l’accordo del 21 luglio sul Recovery Fund, i leader europei hanno chiesto alla Commissione europea di avanzare una proposta di revisione del Sistema di scambio di quote di emissione dell’Ue (nell’acronimo inglese, Ets) al fine di estenderlo dagli attuali settori (grandi impianti industriali e di generazione elettrica) anche al settore del trasporto aereo e al settore del trasporto marittimo. Questo invito a rivedere l’Ets è più che benvenuto, ma non dovrebbe concentrarsi solo sull’espansione settoriale, bensì anche sulla riduzione del numero di quote messe sul mercato dagli Stati membri al fine di aumentare il prezzo del carbonio – oggi ancora troppo basso per guidare una vera trasformazione green in Europa.

Il Commissario Gentiloni ha recentemente ricordato come l’Europa debba usare lo strumento della tassazione al fine di raggiungere i suoi obiettivi climatici in modo socialmente giusto. In questo senso, la Commissione europea nelle scorse settimane ha aperto una consultazione pubblica in merito alla revisione della direttiva europea sulla tassazione dell’energia, che fissa a livello europeo delle aliquote minime per le imposte nazionali sull’energia in tutti quei settori, come il trasporto, che non rientrano nel sistema Ets. Questa direttiva ha ormai 17 anni e necessita urgentemente di un aggiornamento, in particolare al fine di legare le aliquote fiscali al contenuto di carbonio dei carburanti. Tale riforma rappresenterebbe un tassello importante per la transizione verso la mobilità verde.

Un’azione decisa a livello europeo su questi due campi sarà, nei prossimi mesi, importantissima per dare a imprese e cittadini una chiara indicazione sulla serietà della traiettoria di decarbonizzazione intrapresa dall’Europa. Se credibile, tale segnale potrebbe già oggi influenzare le decisioni di investimento di aziende e mercati finanziari verso le tecnologie a più basse emissioni di carbonio. Unitamente alle componenti green del Recovery Fund europeo e dei piani di rilancio economico nazionali, tale azione potrebbe davvero contribuire a riorientare l’economia europea su un nuovo modello di crescita sostenibile.