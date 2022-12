La ripresa passa (anche) dalla formazione professionale

E poi ci sono da preparare i manager di domani, con l'alta formazione professionale.

Servono politiche attive da parte del Governo, perché dobbiamo formare un tessuto di risorse fatto di bassa scolarità e fare attività di reskilling in modo strutturato. Il progetto Fonditalia, alimentato con le risorse del PNRR può essere un grande e importante veicolo per fare cultura di impresa. Un altro compito a cui siamo chiamati è quello di creare le condizioni per far crescere le imprese attraverso una politica industriale: abbiamo cioè il compito di allenare e sviluppare il talento dei manager che devono gestire queste organizzazioni, partendo dalla visione strategica delle grandi e grandissime aziende in grado di coinvolgere istituzioni e settore education. L'alta formazione opera per l'appunto per colmare questo gap di competenze: non basta più istruire i nuovi manager su tecnologie, modelli di business o lead management, ma il vero focus è formarli per far crescere le imprese attraverso operazioni di fusione e acquisizione e investimenti di capitali.

Si parla tanto di ecosistema, di cooperazione aperta fra imprese e università. È la strada giusta?

Le università sono state finora un player mancato al fianco delle imprese. Oggi c’è però la consapevolezza che la sinergia fra questi due mondi è necessaria e c’è maggiore predisposizione ad investire in questa direzione. Il progetto Cuoa University Network Business School va esattamente in questa direzione: 17 gli atenei coinvolti e che hanno aderito come sostenitrici, e fra questi nomi di primo piano come la Sapienza di Roma, il Politecnico di Torino, la Statale di Milano o Ca’ Foscari di Venezia. Si tratta di un progetto originale e unico in Italia, che ha l’obiettivo di valorizzare le esperienze e le competenze dei singoli atenei, e della nostra business school, nella definizione e nella realizzazione di percorsi di formazione manageriale a favore dei diversi territori di riferimento.

È un modello scalabile?

È un modello di rete a elevata capacità competitiva e distintiva, in grado di far emergere le intelligenze e i talenti coltivati nelle università italiane e le straordinarie doti imprenditoriali, produttive e creative delle nostre imprese. È un percorso iniziato nel 2019, con l’obiettivo di creare un network universitario capace di lavorare in modo sinergico e coeso per lo sviluppo delle competenze, motore e leva per il successo delle organizzazioni e del Paese. Cuoa, in altre parole, fa da ponte e da aggregatore delle eccellenze formative nazionali: è la strada da seguire per sviluppare la cultura manageriale dei territori e mettere a sistema le eccellenze. Siamo all’inizio, il Governo e il nuovo esecutivo ci devono credere.