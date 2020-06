La ripresa post-Covid passa dalle politiche fiscali, non monetarie Tempi eccezionali richiedono misure eccezionali. Ma dobbiamo evitare di ripetere l’errore commesso con le politiche di austerità nel 2010 di Paola Subacchi

Con l’output crollato a causa della pandemia di COVID-19, molti si chiedono fino a che punto si può esasperare la politica monetaria per sostenere l’economia. Per la Federal Reserve americana, i tassi di interesse negativi sembrano rappresentare un limite effettivo, non perché una tale politica sia tecnicamente irrealizzabile, ma perché sarebbe politicamente inaccettabile. Eppure per la Banca Centrale Europea, la Banca d’Inghilterra e la Banca del Giappone, sembra non esserci alcun limite.

La Bce ha da tempo tagliato i tassi fino a portarli in territorio negativo, e secondo quanto riferito il governatore della BoE Andrew Bailey «sta guardando con molta attenzione» a quell’opzione per il Regno Unito. Allo stesso modo, il governatore della BoJ Haruhiko Kuroda, pur ritenendo che l’attuale mix di politiche della BoJ sia adeguato alle condizioni attuali, non ha escluso un ulteriore allentamento monetario o un altro aumento degli acquisti di attività.



La domanda è se ha senso procedere lungo la strada di una politica monetaria estrema. La famosa promessa dell’ex presidente della Bce, Mario Draghi, di fare «tutto il necessario» per sostenere l’euro è diventato il mantra di tutti i politici che affrontano l’attuale crisi. Ma una politica fiscale espansiva non sarebbe un modo migliore per rispettare tale impegno? Per parafrasare il presidente della Fed Jerome Powell, le banche centrali hanno potere di prestito, non di spesa – e la spesa è ciò che è necessario.



Nell’attuale crisi, è indispensabile che il denaro raggiunga i più bisognosi il più rapidamente possibile. La disoccupazione ha raggiunto livelli record in molti Paesi: oltre 20 milioni di persone negli Stati Uniti hanno perso il lavoro solo in aprile, spingendo il tasso di disoccupazione degli Stati Uniti al 14,7%, portandolo sulla strada giusta per raggiungere il 20-25% quest’anno. In queste condizioni, ciò di cui gli Stati Uniti e la maggior parte degli altri Paesi hanno bisogno è la spinta di una politica fiscale ampia e sostenuta, intrapresa in coordinamento con la politica monetaria. Senza di ciò, una recessione prolungata e una disoccupazione alle stelle di lunga durata sono destinate a essere molto più probabili.



Un’espansione fiscale dovrebbe avere due obiettivi principali. In primo luogo, deve aiutare le persone, le famiglie e le imprese a superare la crisi. A questo proposito, le misure di politica fiscale adottate negli Stati Uniti e in altre economie avanzate sono state opportune. Alla fine di marzo, il Congresso degli Stati Uniti ha approvato un pacchetto di stimolo da 2 trilioni di dollari per sostenere famiglie, aziende e operatori sanitari, e i Democratici alla Camera dei Rappresentanti hanno ora approvato un altro pacchetto che propone 3 trilioni di dollari di spesa aggiuntiva.



Nel frattempo, nell’Unione europea, le regole di bilancio sono state sospese, consentendo ai governi degli Stati membri di perseguire misure fiscali discrezionali più ambiziose, dagli aumenti di spesa e sgravi fiscali al sostegno salariale e sussidi per le piccole e medie imprese.