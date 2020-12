La ripresa va declinata al femminile di Cristina Sivieri Tagliabue

La fotografia è disarmante. Solo il 18% dei dirigenti è donna, come lo è solo il 22% degli imprenditori. Quattro volte su cinque, insomma, al vertice c’è un uomo. E l’80% delle donne che gioca, non tocca palla. Questo in media, visto che in alcuni campi, come in quello sportivo, tutti i presidenti delle federazioni sono uomini, e solo ora si è affacciata una donna, Antonella Belluti, che sfiderà il presidente del Coni Giovanni Malagò.

Secondo una recente indagine di Federmanager, occorreranno ancora 60 anni affinché si arrivi a una sostanziale parità nei ruoli apicali. Nel frattempo è successo che l’occupazione femminile in Italia, a causa della cosiddetta she-cession, sia scesa sotto il 50 per cento. E che in totale nel Sud sia occupata solo una donna su cinque. Insomma l’80% delle donne, nel sud Italia, non lavora.

E il 2020 è stato l’anno in cui le donne hanno perso di più dal dopoguerra, non solo in Italia ma in tutto il mondo. Secondo una ricerca di Oxfam Canada, anche il terzo settore dei servizi per le donne è stato praticamente dimezzato dalla pandemia. Hanno perso le donne e hanno perso i bambini perché nonostante avessero le mamme appresso a loro, in tanti non sono stati neppure concepiti. Rafforzando così la malsana e preoccupante relazione di uno a cinque tra popolazione anziana e nuovi nati denunciata dall’Istat.

L’80% degli anziani non ha un nipotino a cui raccontare le fiabe. Un Paese siffatto, maschio, e anziano, dedica 17,1 miliardi dei 209 del Recovery alla parità di genere. E peraltro, le donne – ultime solo dopo la povera sanità italiana senza Mes – sembrerebbero beneficiare di contributi che in realtà sono meno di quanto scritto, perché la cifra del 17 abbraccia altro. Tre miliardi sono destinati alle politiche del lavoro per i giovani; 5,9 alla vulnerabilità sociale, allo sport e al terzo settore, e 3,8 agli interventi speciali per la coesione territoriale. Rimangono solo 4,2 miliardi alla vera e propria parità di genere. Altro che pari e patta. Altro che Giusto Mezzo.

La metà della popolazione italiana che in quest’anno ha sofferto di più, perso il lavoro, fatto sacrifici indicibili e che ormai non ha quasi più speranza nel futuro è considerata – economicamente – alla stregua delle comunità montane.