La riqualificazione energetica unisce equity e lending crowdfunding

La riqualificazione energetica unisce, per la prima volta, equity e lending crowdfunding, progettando e programmando una serie di interventi di efficienza energetica, su immobili in tutta Italia. La Energy Social Company Infinityhub Spa (Società Benefit nata nel 2016 e una delle prime Energy social company d’Italia) e la società di gestione immobiliare ICS House hanno avviato una joint venture per dare vita al progetto YCare, per rigenerare energeticamente una decina di immobili, a Milano e a seguire al centro e sud, destinati ad affitti brevi, alloggi per vacanze, residenze per studenti e abitazioni economiche ed etiche.

La doppia campagna

E hanno lanciato, contemporaneamente, due campagne di crowdfunding: una lending, sul portale Ener2Crowd, che si è appena conclusa con una raccolta di oltre 350mila euro (in overfunding rispetto all’obiettivo minimo di 300mila euro), con un rendimento del 7,25% e una di equity su CrowdFundMe che terminerà il 26 marzo e che ha già quasi duplicato il primo traguardo prefissato di 30mila euro (rendimento 12,8 per centi).

YCare è la prima iniziativa italiana di riqualificazione energetica di immobili, perlopiù per affitti brevi, che mette insieme differenti operatori economici e territoriali: una società immobiliare, una Esco, investitori privati, imprese costruttrici e ditte locali, cittadini e studenti. Un progetto che si basa su una serie di interventi strutturali, del valore complessivo di circa 20 milioni di euro, (dai cappotti alle pompe di calore, fino a impianti fotovoltaici).

La prima tranche di interventi

La prima tranche di lavori di YCare si concentrerà su tre immobili di Milano (per una superficie totale di 438 metri quadrati), oggi in fase di completamento, situati nella zona Nord e nei pressi della Stazione Centrale; seguiranno, nei prossimi mesi, nuove operazioni a Venezia, Bologna, Lucca, Roma e Napoli, applicando il modello “Y”, che, oltre a rigenerare le strutture, produrrà dei dividendi.

«Si tratta di una novità assoluta – ha dichiarato Massimiliano Braghin, ceo e fondatore di Infinityhub – che sottolinea che per moltiplicare è indispensabile dividere, o meglio con-dividere e che, per la prima volta, porta a collaborare attori differenti e concorrenti, come l’equity e il lending crowdfunding, generando benefici e guadagni comuni. Questo ha permesso a tutti, dagli studenti ai grandi imprenditori, di partecipare alle raccolte fondi che partivano da un investimento minimo di 255 euro».