La riscossa dell’occupazione Usa a maggio spiazza gli analisti La progressiva riapertura dalla pandemia crea un record di 2,5 milioni di posti e il tasso di senza lavoro scende al 13,3%. Trump applaude di Marco Valsania

(AFP)

La progressiva riapertura dalla pandemia crea un record di 2,5 milioni di posti e il tasso di senza lavoro scende al 13,3%. Trump applaude

2' di lettura

L'economia americana è riuscita a sorpresa a creare milioni di posti di lavoro in maggio, sostenuta dalle prime riaperture dell'attività in parte del Paese. Il tasso di disoccupazione è sceso, altrettanto a sorpresa, al 13,3% dal 14,7% del mese precedente.



Sono stati creati, più in dettaglio, 2,5 milioni di impieghi, smentendo previsioni di una perdita di almeno otto milioni di posti. Il guadagno, secondo gli analisti, è stato il più significativo quantomeno dal 1939. Il Dipartimento del Lavoro ha indicato che 2,7 milioni di americani che avevano definito il loro licenziamento temporaneo sono tornati al lavoro a maggio.



Il tasso di disoccupazione è contemporaneamente arretrato da livelli record dal 1948 e probabilmente dalla Grande Depressione degli anni Trenta raggiunti in aprile – nel 1933 era stato stimato al 25 per cento. Gli economisti avevano anticipato una disoccupazione vicina al 20 per cento.

Trump e Wall Street entusiasti

Wall Street ha risposto con significativi rialzi, fin dai future sugli indici prima dell'apertura degli scambi, ai segnali incoraggianti. Nelle iniziali battute di contrattazioni l'S&P 500 ha guadagnato il 2%, il Dow Jones il 2,6% e il Nasdaq l'1 per cento. Il Presidente Donald Trump, che vede le sue chance di rielezione legate strettamente a una riscossa dell'espansione, ha convocato una conferenza stampa per evidenziare i guadagni di maggio. “Al di là di qualunque immaginazione”, ha subito twittato a proposito del dato sul lavoro.



Assunzioni da ristorazione a manifatturiero

Il mese scorso, con dati rilevati attorno a metà maggio, l'occupazione è aumentata in alcuni dei settori che sono stati più colpiti dalla paralisi causata dalla pandemia da coronavirus. Ospitalità e tempo libero hanno generato 1,2 milioni di assunzioni nette, dopo cadute di 7,5 milioni in aprile. La ristorazione ne ha creati 1,4 milioni, reduce da perdite di 6,1 milioni di buste paga nel mese precedente. Le costruzioni hanno generato 464.000 nuove buste paga.