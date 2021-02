La riscossa dei vitigni rari (e dimenticati) per la gioia dei cultori del vino Nessun altro paese, tantomeno la Francia, vanta un patrimonio così ricco di varietà. In passato anche espiantate, oggi riscoperte e apprezzate in tutto il mondo di Federico De Cesare Viola

Un panorama di vigneti di Casa Setaro a Trecase, alle pendici del Vesuvio, con vista sul Golfo di Napoli

Nessun altro paese, tantomeno la Francia, vanta un patrimonio così ricco di varietà. In passato anche espiantate, oggi riscoperte e apprezzate in tutto il mondo

4' di lettura

Il Biancolella a Ischia, il Pignoletto sui Colli Bolognesi, il Cesanese nel Lazio, il Picolit nel Collio, la Tintilia in Molise. E ancora l’Asprinio di Aversa, il “grande, piccolo vino” descritto da Mario Soldati, con la sua tipica coltivazione ad alberata; il Nasco, antichissimo vitigno a bacca bianca che nell’entroterra di Cagliari ha trovato il terroir ideale; e il Prié Blanc, capace di adattarsi a condizioni climatiche estreme in Valle d’Aosta. Sono solo una piccolissima parte (alzi la mano chi li conosce tutti) degli oltre 500 vitigni autoctoni ufficialmente riconosciuti in Italia, uno straordinario patrimonio di diversità che nessun altro Paese può vantare. Basti pensare che in Francia il 90% dei vigneti è coperto da una ventina di varietà solamente, molte delle quali così diffuse a livello mondiale – dallo chardonnay al merlot, al pinot noir - da essere considerate “internazionali”.

Autoctoni sono naturalmente pure il Sangiovese - che è il vitigno a bacca nera più coltivato in Italia, nelle sue numerose varietà con cui si producono, tra gli altri vini, il Chianti Classico o il Brunello di Montalcino - o il Nebbiolo - principe delle Langhe, da cui nascono il Barolo e il Barbaresco - così come il Fiano, l’Aglianico del Vulture, il Nero d’Avola, la Barbera, il Verdicchio o la Ribolla Gialla. Ma sono uve, queste appena citate, che godono di grande notorietà anche fuori dai confini e che sono familiari a qualsiasi appassionato di vino.

Loading...

La vigna vecchia di Raboso del Piave della cantina Cecchetto a

Diversa la sorte di molti altri vitigni nel corso dei decenni passati: abbandonati, dimenticati o espiantati a favore di altri più comuni e riconosciuti dal mercato, in altre parole “di moda”. E spesso non perché dessero vini meno buoni ma perché magari di difficile coltivazione, di scarsa resa o poco resistenti alle malattie, e dunque non adatti al fabbisogno agricolo nella società del passato. Oggi, per fortuna, molti wine lovers cercano e celebrano nuovamente l’unicità e l’identità territoriale e così si stanno progressivamente studiando e rivalutando tante produzioni tipiche.

Basti pensare al Timorasso, ad esempio, poco docile vitigno dei colli tortonesi che negli anni Ottanta era caduto nell’oblio – tanto più in una terra di nobili rossi - e che oggi, grazie all’ostinazione di un personaggio visionario come Walter Massa, occupa il posto che gli spetta tra i grandissimi bianchi italiani. Suoi alcuni dei cru più emblematici, come Sterpi e Costa del Vento: vini sapidi, inconfondibili e con una grande longevità. Ma importante è il lavoro anche di altri vignaioli come Claudio Mariotto, autore di versioni particolarmente eleganti, e di Elisa Semino de La Colombera, a Vho, produttrice del single vineyard La Montina, dai sentori resinosi e di idrocarburi.

In Trentino, tra tanti vitigni internazionali, non va trascurata la Nosiola, un’uva bianca fragrante e duttile da cui nasce uno dei migliori vini dolci italiani, il Vino Santo, ottimo per carattere e freschezza nella versione di Giovanni Poli Santa Massenza. E il Raboso del Piave? È uno dei vitigni più antichi del Veneto, rustico e apparentemente indomabile, con un ciclo vegetativo molto lungo. Dà vita a vini dal bouquet intenso e complesso, che possono invecchiare bene. Tra le interpretazioni più interessanti e di qualità ci sono quelle dell’azienda agricola Cecchetto a Tezze di Piave, che produce anche una originale declinazione spumantizzata, il Rosa Bruna, e un Raboso Passito con precisi sentori di marasca e datteri. Nella Marca Trevigiana c’è anche la cantina Ca’ di Rajo, altrettanto impegnata nella salvaguardia e promozione del territorio del Piave attraverso la coltivazione della Marzemina Bianca o del Manzoni Rosa, ad esempio, e con un sorprendente vino Tai ottenuto da un vigneto allevato a Bellussera, antico metodo di allevamento della vite.