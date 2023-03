La risposta di Hines-Prelios: «Milanosesto non è in vendita»

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Botta e risposta al vetriolo da parte di Hines e Prelios, dopo le indiscrezioni – pubblicate stamane dal Sole 24Ore – sulla presentazione di un’offerta da circa 100 milioni di euro da parte di una cordata guidata da Coima e Redo per rilevare l’area di Milanosesto.

«In relazione a quanto apparso oggi sulla stampa – si legge nella nota congiunta delle due società – Hines e Prelios Sgr, che hanno ieri sera ricevuto un’offerta di acquisto, definita binding, da parte di Coima e Redo, precisano che il progetto Milanosesto non è in vendita. Stupisce che sia pervenuta un’offerta, senza alcuna base seria meritevole di approfondimento e senza alcuna possibilità di trovare un riscontro se non nel fermo diniego. Hines e Prelios Sgr qualificano assolutamente irricevibile, anzi provocatoria, l’offerta ricevuta. Hines e Prelios Sgr si riservano ogni azione utile alla tutela dei propri interessi economici e reputazionali».

Loading...

Coima (gruppo italiano leader nel real estate e già protagonista, tra gli altri, dello sviluppo del quartiere Porta Nuova a Milano) e Redo Sgr (fondo promosso da Fondazione Cariplo, partecipato da Cdp e già storicamente attivo nell’housing sociale) hanno, infatti, inviato martedì la loro offerta a Hines per l’acquisizione delle quote sia di Milanosesto che di “Unione 0”.

All’origine, ci sarebbe un ripensamento dell’intero progetto da parte di Intesa Sanpaolo (l’istituto capofila del pool di finanziatori insieme a UniCredit, BancoBpm e Banca Ifis), per un masterplan a maggiore trazione sociale, in cui sanità, ricerca, social housing e studentati dovrebbero avere un ruolo di primo piano.