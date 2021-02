La risposta delle scuole di moda alla crisi: nuovi corsi, profili e didattica ibrida

La Nuova accademia di belle arti, che ha affiancato una sede romana a quella di Milano, festeggia 40 anni e sta concentrando i propri sforzi nel creare una proposta formativa che sia il più possibile “su misura” per i propri studenti, per assicurare il miglior servizio accademico possibile in una situazione variegata e poco pianificabile: «Puntiamo a sviluppare una strategia on demand: attraverso un unico programma accademico e con l’utilizzo di tecnologie e strumenti digitali vogliamo relazionarci con studenti che sono in aula ma anche i fuori sede, offrendo soluzioni modulari», dice Medici.

A settembre le iscrizioni degli studenti stranieri sono diminuite, ma la voglia di tornare in Italia - per chi non l’ha già fatto - è tanta: «Gli iscritti hanno voluto iniziare la didattica a distanza, nella speranza poi di poter frequentare il corso in presenza. L’esperienza in Italia è sempre una componente chiave», dice Medici. Per aumentare l’attrattività verso gli studenti stranieri, Naba ha appena annunciato il programma “Naba’s got talent”: 18 borse di studio rivolte alle matricole internazionali per frequentare un corso triennale nelle sedi di Milano e Roma. «Il nostro compito è quello di formare studenti polivalenti che si possano inserire in contesti multisfaccettati e in continuo cambiamento», chiosa il managing director.

Focus su nuovi contenuti

Il 2021 è un anno ricco di novità anche per l’Accademia di Costume&Moda di Roma che in primavera inaugurerà la sede di Milano (i corsi triennali, per ora, sono partiti online). L’attenzione dell’Accademia è andata a concentrarsi su partnership e contenuti: «Abbiamo studiato un’offerta formativa attuale e approfondita, che coinvolga le aziende - dice Lupo Lanzara, presidente -. L’Accademia vuole posizionarsi sull’esperienza didattica di qualità e formare i ragazzi in modo tale da renderli capaci di affrontare sfide reali».

Tra i corsi in partenza a Milano ci sono tre master (per i quali sono previste in totale 15 borse di studio, di cui sei offerte da aziende italiane come Giorgio Armani o Slowear): Fashion communication&art direction; Creative direction for the performing arts; Fashion sustainability & industry evolution.

Questi percorsi di studio interpretano i cambiamenti che settore sta vivendo, proponendosi anche come base per la ripartenza: «La comunicazione sarà sempre più decisiva nella moda, così abbiamo voluto costruire il master su un approccio culturale e curatoriale, ma anche tecnologico e narrativo. Avranno un ruolo chiave nella ripresa anche i manager che opereranno nel mondo delle arti performative, un ambito che ha subìto pesantemente le restrizioni, ma dalle quali ripartirà la rinascita culturale», dice Lanzara.