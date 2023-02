La ristorazione che rispetta il territorio arriva sulle piste da sci

Sci, bici e smartworking

Il locale – dallo stile elegante e lineare ma che non abbandona il tradizionale calore del legno – sostituisce il precedente aprés-ski e può accogliere oltre cento ospiti davanti a una lunga vetrata che offre un invidiabile panorama su Livigno e le sue montagne. La sala è collegata alla biglietteria per gli skipass, alle postazioni di noleggio sci (o biciclette, ora ormai soprattutto elettriche, per l’estate) e allo shop del brand Mottolino al piano di sotto. Ed è adiacente a uno spazio dedicato al coworking e allo smart working, isolato dal resto della stazione con desk per lavorare e angoli più riservati per chi vuole magari solo leggere o telefonare in tranquillità. Naturalmente non manca il wifi a banda larga, anche se non è così scontato per una località di montagna.



Lo spazio del Mottolino di Livigno dedicato a coworking e smart working

«Non tutti vengono a Livigno solo per sciare o comunque non tutta la famiglia scia, ecco che allora i turisti stanno apprezzando la possibilità di poter prenotare una postazione per qualche ora di lavoro o di concedersi un pranzo di qualità vicino alle piste», racconta Rocca che sembra sorpreso della velocità con cui la notizia di questo nuovo servizio si sia diffusa, «soprattutto tra gli stranieri».

L’ingresso della nuova stazione sciistica del Mottolino

Una montagna da cucinare

Il progetto gastronomico è nato con la consulenza di Norbert Niederkofler e naturalmente ne prevede la sua supervisione nel tempo, dalla scelta dei prodotti al modo di valorizzarli (e di non sprecarli). La proposta del menu deve rispecchiare la cucina dello chef che ha portato la filosofia del “Cook the Mountain” al livello di un tre stelle Michelin al St Hubertus di San Cassiano e successivamente è stata “esportata” anche all'AlpiNN, ristorante di Niederkofler che fa parte della struttura del “Lumen, Museo della fotografia di montagna” sul Plan de Corones, a un viaggio di cabinovia da Brunico, paese in cui vive lo chef. L’AlpiNN ha vinto tra l’altro il premio come miglior ristorante in un museo assegnato dal Leading Culture Destination Awards.

Al centro del menu c’è tutto quello che può offrire la montagna, cucinato in ottica sostenibile. I fornitori sono selezionati spesso dal territorio vicino Livigno – come ad esempio per le trote della Valmalenco e la carne della Valtellina, oltre al burro e ai formaggi locali – ma il compito affidato al giovane chef Michele Talarico che guida la brigata del Kosmo è proporre piatti di qualità e innovativi utilizzando solo prodotti “di tutte le montagne”, non per forza del territorio circostante. Kosmo Taste the Mountain nasce appunto per “assaggiare la montagna”, che non vuol dire proporre una versione gourmet dei pizzoccheri o della polenta con il capriolo.

Niederkofler (a sinistra) nella cucina del Kosmo

«Non sprecare nulla del cibo che abbiamo a disposizione fa già parte della cultura montana, soprattutto di quella che ci hanno tramandato i nostri genitori e nonni, quello che sono riuscito a fare con il St Hubertus è portare a un livello da tre stelle Michelin una cucina che non utilizza fegato grasso o pesce di mare, ma che valorizza al meglio i prodotti che si possono trovare sopra i 600 metri di altitudine», spiega Niederkofler.