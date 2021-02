Le ristrutturazioni «chiavi in mano» in cambio del credito fiscale

Il modello di business è di un'azienda-piattaforma, che ha come obiettivo la creazione di opportunità di collaborazione con diversi partner sul territorio. Facile Ristrutturare si è tenuta ferma sulla domanda del 50%, avendo consolidato una competenza sul tema dell'interior design, chiaramente includendo impianti elettrici, termoelettrici e idraulici, nell'ambito della ristrutturazione di abitazioni.

Casa Zero, d’altro canto, è nata con il preciso scopo di cavalcare in modo virtuoso ed equo l’opportunità offerta dall’Ecobonus 110%, consentendo, attraverso il meccanismo dello sconto in fattura, di riqualificare gli edifici a costo zero. «Casa Zero è un general contractor con una capacità finanziaria in grado di attivare e gestire numerosi cantieri contemporaneamente. Siamo partiti da Treviso dove abbiamo firmato 221 contratti per altrettante abitazioni e abbiamo portato a termine 90 cantieri. Il tempo medio di esecuzione per una residenza mono o bifamiliare può variare da 30 a 60 giorni a seconda della tipologia».

Alberto Botter, fondatore di Casa Zero, spiega l’identikit della sua azienda studiata a partire da competenze interdisciplinari, dal management alla finanza a quelle tecniche legate all’impiantistica, e che ha appena aperto 12 filiali in Veneto, Lombardia e Piemonte, fino a Lucca, auspicando di intercettare il mercato della Versilia. «Non negozi, per non confondersi con le agenzie immobiliari”. Zero costi, zero anticipi, zero attività a carico del cliente e zero chilometri: perché lo studio di progettazione è in house (oggi sono 42 i collaboratori ma crescendo il volume di business si punta ad arrivare a 200-250 tecnici), mentre le imprese vengono selezionate sul territorio di riferimento del cantiere specifico. Terzo elemento su cui punta l’azienda è l’investimento in IT con una piattaforma di controllo per poter gestire centinaia di cantieri/mese e monitorare il lavoro dei subappaltatori.

Casa Zero si occupa della progettazione con il suo studio tecnico, ha affidato a Edrasis la gestione delle verifiche catastali e con TeamSystem ha impostato l'infrastruttura tecnologica. Task force veneta con una chiara mission: «non siamo una società che fa ristrutturazioni, ma gestiamo chiavi in mano l’iter per garantire ai privati di poter usufruire del bonus del 110%, con particolare attenzione alle componenti energetiche. Non vogliamo fare interventi che sforino i massimali di spesa: alla firma del contratto ci impegniamo a portare a termine i lavori nell'ambito del preventivo vincolante, a zero costi per il privato, che in anticipo cede il credito fiscale a Casa Zero, che a sua volta, a monte, ha attivato accordi con degli energy provider e con delle banche per rendere sostenibile il processo». Casa Zero «non è un aggregatore di situazioni, ma sta lavorando per rafforzarsi come azienda», e usa diverse piattaforme a seconda del soggetto a cui cede il credito.

Ecco che su questo fronte – per il quale stanno nascendo anche nuove professionalità e si stanno perfezionando i modelli di business – tra i soggetti più attivi c’è Harley&Dikkinson, arranger tecnologico, finanziario e di garanzia rivolto a chi opera nella riqualificazione e valorizzazione degli edifici. «Il mercato sta esplodendo. Le opportunità legate agli eco-incentivi sono enormi, non c’è dubbio che diano una scossa al mercato e siano una leva per far ripartire l’economia italiana» dice Alessandro Ponti, amministratore delegato H&D che ha già fatto decollare 37 piattaforme fintech e di supporto normativo-fiscale dedicate alla gestione di interventi di riqualificazione con incentivi fiscali e cessione del credito d’imposta, associabili ad ulteriori soluzioni finanziarie ad hoc. Tra le altre quella con Eni gas e luce, Cappotto Mio, nata per mettere a disposizione una soluzione per rendere più efficiente la casa, richiedendo la detrazione fiscale del Superbonus.