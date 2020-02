La rivalsa dello Stato sugli enti locali genera forti rischi di dissesto

Data l’entità degli importi, l’intesa sarà comunque difficile, tanto più se si applica il principio posto dalla sentenza del Tribunale di Torino 239 del 2020 (si veda l’articolo in alto), secondo cui la rivalsa è possibile solo se le amministrazioni locali hanno contribuito all’errore accertato dai giudici europei. Comuni e Regioni, in ogni caso, rispondono solo se hanno una propria possibilità di intervento sulla materia. Se invece gli enti locali hanno operato in attuazione di leggi statali, senza contribuire con decisioni e scelte proprie, non vi è loro responsabilità, né quindi rischio di rivalsa.

In altri termini, se l’inadempimento è dello Stato, che non ha provveduto a chiudere e mettere in sicurezza, bonificare o eliminare discariche abusive, le sanzioni disposte dai giudici europei non si possono trasmettere agli enti locali.

Tutto ciò significa che le sanzioni che derivano dalla violazione di norme accertate dai giudici europei devono essere eseguite e, con finalità disussuasive, ne rispondono i soggetti responsabili. Al massimo, si può individuare un criterio di riparto di responsabilità, come sottolinea la Corte costituzionale (sentenza 147/2016), distinguendo tra i vari tipi di consultazione con l’ente locale («sentito» oppure «d’intesa»). Ma resta fermo il principio che ogni ente risponde per le attività proprie, come ha affermato la Corte costituzionale con la sentenza 219 del 2016.