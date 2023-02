La rivincita culturale di Marsiglia

Ascolta la versione audio dell'articolo

La seconda città francese, dopo Parigi ça va sans dire, è una destinazione in piena evoluzione per chi ama l'arte e la cultura. Fra collezioni prestigiose, esposizioni inedite, mostre temporanee e musei all'avanguardia, Marsiglia offre un ventaglio unico di proposte attraverso cui scoprirla e alla quale dedicare un week end. Ecco una piccola guida ai migliori luoghi da visitare all’insegna dell’arte e delle cultura.

Il Mucem – Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée

Situato nel quartiere storico di Marsiglia, il Vieux Port, e racchiuso in un cubo di settanta-due metri per lato ideato dall'architetto Rudy Ricciotti, il Mucem – Museo delle civiltà dell'Europa e del Mediterraneo - offre una visione antropologica, storica, sociale, politica delle culture e civiltà del Mediterraneo e dell'Europa dalla preistoria alla contemporaneità. Affacciato sul mare, il Mucem è collegato al Forte Saint-Jean - edificio storico militare del XII secolo - da un passaggio pedonale esterno. Tre sono i piani in cui esplorare mostre permanenti e temporanee che inseriscono questo museo fra i cinquanta migliori al mondo da visitare.

Villa Méditerranée e la Grotte Cosquer

Proprio accanto al Mucem trova spazio un maestoso edificio, ideato dall'architetto Stefano Boeri in occasione della nomina di Marsiglia a città della cultura 2013. È la Villa Méditerranée, un luogo dedicato alla cultura in cui, da giugno 2022, è possibile visitare una ricostruzione della famosa grotta preistorica Cosquer scoperta al largo dei Calanques nel 1991 e risalente a ventisettemila anni fa.

Centre de la Vieille Charité

Il Centre de la Vieille Charité, uno dei monumenti storici della città, sorge fra le vie vivaci e colorate di street art del quartiere Le Panier. Si tratta di un complesso architettonico del XVII secolo destinato ad accogliere vagabondi e orfani; realizzato dall'architetto Pierre Puget, uno dei bambini nati e cresciuti nel quartiere, è costituito da quattro ali di edifici a tre livelli che si affacciano su un cortile interno al cui centro si erge una cappella. Oggi, il Centre de la Vieille Charité, è un polo museale che custodisce il Musée d'Archéologie Méditerranéenne, in cui orientarsi in un panorama vastissimo dedicato all'arte della civilizzazione mediterranea e del Medio Oriente, che vanta la seconda più grande collezione di egittologia in Francia; c’è poi il Musée d'Arts Africains, Océaniens et Amé-rindies che conserva una considerevole collezione di oggetti, testimonianze culturali e opere d'arte realizzate dalle civiltà africana, oceaniana e amerinda.

Musée Cantini

Antica residenza privata di fine 1600, il Musée Cantini prende il nome da Jules Cantini, ap-passionato d’arte e noto marmista che divenne proprietario dell’edificio, lasciandolo in dono alla città di Marsiglia nel 1916 affinché diventasse un museo dedicato all’arte mo-derna. Oggi il Musée Cantini custodisce opere dei nomi più rilevanti del panorama artistico con-centrandosi su periodi storici come il post impressionismo, il fauvismo, il cubismo e le va-rie tendenze post cubiste.